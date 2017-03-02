Андрей Турчак и Рамзан Кадыров открыли в Чечне Поклонный крест десантникам 6-й роты

Поклонный крест в честь 84 десантников 6-й роты открыли в четверг, 2 марта, в Чечне. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, Памятный знак установлен в селе Улус-Керт Шатойского района, где на высоте 776 1 марта 2000 года десантники 76-й десантно-штурмовой дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина погибли в неравном бою с превосходящими силами противника.

В церемонии открытия памятного знака приняли участие делегации Воздушно-десантных войск России, Псковской области во главе с губернатором Андреем Турчаком, члены семей погибших военнослужащих, многие из которых оказались на месте гибели своих близких впервые, руководство и жители Чеченской Республики.

Открывая церемонию, глава Чеченской республики Герой России Рамзан Кадыров подчеркнул, что защищать Отечество - долг каждого патриота, когда Родине угрожает опасность.

«В такие минуты истинные герои проявляют чудеса самоотверженности, мужества и отваги. Пример такого доблестного служения России - офицеры и солдаты 6-й роты 104-го полка 76-й десантно-штурмовой дивизии. Вся страна знает подвиг героев-десантников, которые вступили в схватку с превосходящими по численности боевиками. Они до конца выполнили свой долг, защитив нашу страну, наш народ от террористов. Их подвиг навсегда вписан в историю России. Их имена навечно останутся в нашей памяти», - сказал Рамзан Кадыров.

Глава Чечни также отметил, что международные террористы выбрали Чеченскую республику площадкой для своих преступлений не по вине чеченского народа. И сама Чечня сильно пострадала в годы войны: погибли тысячи простых мирных граждан, была полностью разрушена инфраструктура. «Но сегодня Чеченская республика победила терроризм, в том числе благодаря десантникам 6-й роты. Ваши дети, отцы, братья отстояли целостность нашего государства», - сказал Рамзан Кадыров.

Глава Чечни выразил соболезнования родным и близким погибших военнослужащих, присутствующим на церемонии, и поблагодарил руководство Псковской области за то, что на протяжении 17 лет заботится о них. Рамзан Кадыров также выразил надежду, что в жизни России и чеченского народа подобное никогда не повторится.

Губернатор Псковской области Андрей Турчак в свою очередь напомнил, что череда памятных дат, посвященных памяти военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга, началась 21 февраля. «Накануне 17-ю годовщину со дня подвига 6-й роты отмечали в Пскове, а сегодня все вместе мы собрались на месте памяти тех, кто отдал свои жизни в борьбе с международным терроризмом, не делясь на религии, чины и звания. Вечная память героям, вечная им слава», - сказал глава региона.

От лица администрации Псковской области и себя лично, от имени родителей десантников 6-й роты и жителей города Пскова Андрей Турчак поблагодарил Рамзана Кадырова за то, что он является «человеком слова и дела». «Осенью 2015 года мы договорились с вами об установке памятного знака в Чечне, и сегодня мы эту договоренность выполнили. Спасибо всем, кто реализовал эту задумку», - добавил губернатор.

Заместитель командующего Воздушно-десантными войсками по работе с личным составом генерал-майор Виктор Купчишин назвал сегодняшнее событие знаменательным в истории России. «Это малая доля памяти и преклонения перед теми, кто встал на защиту государства», — сказал он и добавил, что памятный знак будет реальным напоминанием ныне живущим и будущим поколениям о тех, кто встал на пути международного терроризма в защиту целостности страны. Виктор Купчишин также поблагодарил Рамзана Кадырова и Андрея Турчака за увековечивание памяти десантников 6-й роты.

От имени родных и близких героев-десантников выступила мать командира батальона Героя России гвардии подполковника Марка Евтюхина Лидия Евтюхина. Она подчеркнула, что для всех членов семей погибших военнослужащих это значимый день, которого они очень долго ждали. «Сегодня мы устанавливаем памятный знак вблизи той высоты, где погибли наши дети. Как мать я понимаю, что в те годы много испытаний выпало и на чеченскую землю. Но мы горды тем, что вы с Россией, и мы едины в стремлении сохранить мир и добро», - сказала она.

После выступлений полотнище с памятного знака сняли губернатор Андрей Турчак, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и Лидия Евтюхина. Затем участники церемонии почтили память легендарной 6-й роты минутой молчания и возложили цветы к подножию поклонного креста.

Памятник павшим воинам представляет собой крест, установленный на подпятный камень, высотой 2,6 метра и весом 10 тонн. Знак изготовлен из темно-серого гранита, цвета псковского камня. На кресте выбита надпись «Ника», что означает «победа», а в основании - «Памяти павшим». Автор скульптуры - художник Александр Стройло.

Поскольку среди погибших десантников были люди разных конфессий, Поклонный крест вмещает в себе сакральные знаки, универсальные для разных религий: солярные мотивы, образ мирового древа, символ жизни и смерти. Проект памятного знака широко обсуждался с привлечением общественности, военнослужащих 76-й дивизии и родителей героев-десантников. Именно они утвердили итоговый эскиз памятника. Монумент установлен силами Российского военно-исторического общества.

Источник: Псковская Лента Новостей