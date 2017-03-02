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Криминогенную ситуацию в Великих Луках обсудили полицейские и общественники

02.03.2017 14:26 ПЛН, Псков

Состоялось заседание Общественного совета при ОМВД России по городу Великие Луки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Во встрече приняли участие начальник ОМВД России по городу Великие Луки полковник полиции Дмитрий  Кислицин, председатель Общественного совета  при ОМВД Валерий  Муравьев.

О складывающейся в городе на Ловати криминогенной ситуации общественникам рассказал начальник ОМВД. В частности, Дмитрий Алексеевич отметил, что в январе снизилось число тяжких преступлений, наметилось также снижение количества краж из автомашин.

О мерах, принимаемых дорожной полицией по профилактике ДТП,  говорил  начальник ОГИБДД майор полиции Андрей Калинин. Так, за  два месяца текущего года уменьшилось количество аварий. Главной же проблемой остаются наезды на пешеходов. Осложняет положение дел недостаточное количество светофоров в городе.

На заседании членам  Общественного совета были вручены новые удостоверения.

Источник: Псковская Лента Новостей



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