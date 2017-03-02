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Николай Цветков встретился с лидерами регионального отделения «Единой России»

02.03.2017 14:36 ПЛН, Псков

Председатель избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков продолжил встречи с лидерами парламентских партий. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облизбиркома, сегодня, 2 марта, разговор состоялся с заместителем руководителя фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании Виктором Антоновым, руководителем регионального исполкома Игорем Сиротиным, его заместителем Андреем Агаповым и членом избиркома с правом решающего голоса от единороссов Дмитрием Хритоненковым.

«Был очень содержательный разговор», – констатировал глава избиркома. Он напомнил, что Избирательная комиссия Псковской области проводит встречи с партиями, чтобы таким образом сформировать повестку взаимодействия участников избирательного процесса и организаторов выборов в межвыборный период.

Во время сегодняшней встречи с руководством регионального отделения «Единой России» состоялся обмен мнениями о ходе подготовки к единому дню голосования 10 сентября 2017 года. Представители партии внесли свои предложения по совершенствованию избирательного законодательства. Также участники встречи обсудили вопросы, связанные с проведением внутрипартийного праймериз и степени рекомендованного ЦИК России участия избирательной системы региона в части предоставления технологического оборудования и помещений для его проведения.

Николай Цветков вручил представителям партии пакет документов для организации выдвижения и регистрации кандидатов. Кроме того, стороны обменялись мнениями, как повысить активность избирателей и что нужно сделать со стороны политических партий, избирательных комиссий и всех заинтересованных сторон по повышению активности избирателей, а, следовательно, легитимности органов публичной власти.

Стороны пришли к выводу, что это это очень полезный и взаимовыгодный диалог. Как отметил Виктор Антонов, он дает возможность партиям высказать свою позицию и свои предложения по совершенствованию избирательной системы и повышению доверия избирателей к выборам.

Николай Цветков добавил, что в марте запланированы встречи с руководителями еще трех региональных парламентских партий - ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Яблоко». Напомним, что ранее состоялась встреча с первым секретарем Псковского обкома КПРФ, руководителем фракции КПРФ в Псковском областном Собрании депутатов Петром Алексеенко и членом областного избиркома с правом решающего голоса от партии КПРФ Павлом Левенковым.

Источник: Псковская Лента Новостей



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