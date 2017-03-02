Выставку «Историческая драма в Пскове. Отречение. 2 марта 1917 года» представляет Центральная городская библиотека

Абонемент Центральной городской библиотеки Пскова представляет большую тематическую выставку «Историческая драма в Пскове. Отречение. 2 марта 1917 года».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, она посвящена драматическим событиям, которые происходили на железнодорожной станции Псков ровно 100 лет назад. 2 марта 1917 года император Николай II отрекся от российского престола.

В экспозиции выставки представлены книги, рассказывающие о личности последнего российского императора, его семье, событиях, предшествующих отречению и явившихся тем мрачным и трагическим фоном, на котором развернулась историческая драма. Уникальное репринтное издание 1927 года «Отречение Николая II. Воспоминания очевидцев» под редакцией П. Е. Щеголева дает полное представление о том, в каком свете подавалась советскому читателю личность уже покойного царя и обстановка, в которой произошло отречение. «Николай II. Последний российский император» - масштабное 512-страничное издание, первый предпринятый опыт воссоздания фотолетописи жизни Николая II. Емким и выразительным языком фотодокументов в книге рассказывается о каждом из двадцати трех годах его правления, его детстве, юношестве, а также о близком окружении.

На выставке представлены и другие редкие издания, копии исторических документов и фотографий, которые позволяют не только представить жизнь царской семьи, но и лучше понять противоречивую личность последнего российского императора, увидеть многие характерные и определяющие черты той России, России рубежа XIX-XX столетий.

Выставка открыта по адресу: Псков, ул. Конная, 6.

Источник: Псковская Лента Новостей