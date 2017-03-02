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С Почетным гражданином Пскова Дмитрием Беляевым простятся 3 марта в ГКЦ

С Почетным гражданином Пскова Дмитрием Беляевым простятся 3 марта в ГКЦ

Завтра, 3 марта, в 11.00 в Городском культурном центре состоится церемония прощания с Почетным гражданином города Пскова Дмитрием Беляевым.     Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципального...7



Магия весны с отелем «Покровский»

02.03.2017 15:27 ПЛН, Псков

Весна! Магическое слово, при упоминании которого у каждого на лице появляется улыбка и всем знакомое дежавю – теперь уже и солнце светит радостно, и краски становятся ярче. Уже не нужны мандарины и теплые пледы, чтобы поднять себе настроение, наступает ароматная пора, и под трели птиц мы все мчимся к ней навстречу!
 
Весна – время, когда нами движет предвкушение грядущих перемен к лучшему, светлому, солнцу, жаре и лету. Именно в это время все готовятся к 8 Марта – не просто к дню в календаре, а к настоящему торжеству Весны!
 
Женщины готовятся встретить его во всей красе, ну а сильная половина человечества ищет подарки и выстраивается в очереди за цветами.
 
Но самое большое затруднение – это поиск оригинального подарка, нового и удивительного, запоминающегося и приятного. Именно такие подарки и приготовил отель «Покровский».
 
 
В новом современном отеле есть spa-зона, ресторан и лобби-бар. Здесь можно купить сертификат на услуги отеля, а самое приятное, что сертификат дает возможность выбрать то, что нравится. Может, предпочтение будет отдано релаксу в spa-зоне, а после – чашечке ароматного английского чая с десертом. Или в качестве подарка – поход в ресторан, где, к слову, великолепный выбор блюд из морепродуктов, а 7 марта здесь будет звучать живая музыка. Или сюда можно нагрянуть большой компанией и отметить праздник шумно и весело. А может, и вовсе заказать большой вкусный торт и угостить им любимых.
 
В новом отеле, несмотря на недавнее открытие, уже сложились традиции – угощение для гостей ресторана в праздники, к которым относится и 8 Марта, - и появились несомненные любимые блюда, такие как «Осьминог с овощами гриль и копченой паприкой». Сюда стоит заглянуть как накануне праздника, так и в праздничный день. А еще здесь пекут хлеб и предлагают классические десерты, которые, несмотря на знакомое название, всегда заставляют пренебречь диетами и ограничениями и вернуться еще и еще.
 
Весна всегда должна дарить яркие эмоции и быть в новинку – именно поэтому отель «Покровский» - это прекрасный выбор для каждого!
 
Подробнее о возможностях и вариантах подарков от отеля можно узнать на сайте www.pskhotel.ru или по тел.: 8 (8112) 500-000
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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