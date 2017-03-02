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С Почетным гражданином Пскова Дмитрием Беляевым простятся 3 марта в ГКЦ

С Почетным гражданином Пскова Дмитрием Беляевым простятся 3 марта в ГКЦ

Завтра, 3 марта, в 11.00 в Городском культурном центре состоится церемония прощания с Почетным гражданином города Пскова Дмитрием Беляевым.     Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципального...7



Псковский Красный Крест навещает своих почетных волонтеров

02.03.2017 15:34 ПЛН, Псков

В рамках проекта «Служба ухода и помощи клуб пожилых людей в Пскове» сотрудники Красного Креста и волонтеры старшего поколения регулярно навещают маломобильных пожилых псковичей, которые из-за проблем со здоровьем редко выходят из дома. 
 
 
Как правило, это участники проекта - бывшие малолетние узники фашистских концлагерей, жители блокадного Ленинграда или оккупированных территорий. Не забывают сотрудники Красного Креста своих волонтеров, которые в силу возраста уже не могут активно участвовать в мероприятиях Красного Креста. 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в организации, с очередным визитом вежливости сотрудники и волонтеры пришли к Ольге Васильевой, которая в течение нескольких лет была надежным помощником благотворительной организации: участвовала в различных акциях, в том числе по сбору денежных пожертвований для нуждающихся, разбирала и сортировала вещи, принесенные псковичами в «Банк вещей» Красного Креста, дежурила во время акций по сбору гуманитарной помощи для Дальнего Востока и Донбасса. На сегодняшний момент из-за возрастных изменений здоровья пожилая женщина редко выходит из дома, родные навещают не так часто, как ей хотелось бы. Поэтому приход гостей стал настоящим радостным событием для хозяйки. 
 
 
В ходе беседы она поделилась воспоминаниями о своей жизни. Огромный след в ее судьбе, как и у всех представителей старшего поколения, оставила Великая Отечественная война. На начало войны Ольга Васильева жила в Подмосковье, только окончила школу и мечтала поступить в медицинский институт. Однако, война распорядилась по-своему. Живя в тылу, Оля отдавала все силы, чтобы помочь своей Родине. Рыла окопы, дежурила во время налетов на крышах домов, чтобы тушить зажигательные бомбы, собирала у населения теплые вещи для отправки на фронт. После войны она выучилась на агронома, вышла замуж за военного, воспитала двоих детей. А мамину мечту – стать врачом – воплотил сын. После беседы, прощаясь, гости из Красного Креста вручили хозяйке небольшой набор сладостей.
 
Напомним, что визиты вежливости проходят в рамках проекта «Служба ухода и помощи, клуб пожилых людей в г. Пскове», финансируемым немецким фондом «Память, ответственность и будущее» и отделением Немецкого Красного Креста в г. Гере (Германия).

Источник: Псковская Лента Новостей



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