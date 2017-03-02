Росстандарт зарегистрировал методику по определению доли сухого молока в продуктах питания

Росстандарт зарегистрировал методику по измерению массовой концентрации сухого молока в продуктах питания, сообщается в совместном пресс-релизе Росстандарта и Россельхознадзора.

Методика измерения массовой концентрации сухого молока в продуктах питания методом иммуноферментного анализа с помощью набора реагентов «Сухое молоко-ИФА» включена в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (Фонд измерений). Ведение фонда относится к компетенции Росстандарта, пишет «Интерфакс».

Методика была разработана ООО «ХЕМА» и используется Россельхознадзором при исследовании образцов продуктов питания и для выявления сухого молока в пробах молочных продуктов. Тест работает на всех видах пищевого молока (коровьем, козьем и др.) и определяет соответствие молока требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции».

В мае 2016 года методика прошла аттестацию в Уральском научно-исследовательском институте метрологии (УНИИМ).

Согласно пресс-релизу, вопросы, связанные с возможностью применения этой методики государствами-членами Евразийского экономического союза, 18 января 2017 года обсуждались на совещании в Евразийской экономической комиссии. В том числе рассматривались области применения данной методики, а также проведения межлабораторных сличительных испытаний (МСИ) по определению сухого молока в специальных аккредитованных лабораториях.

В результате инициированной Росстандартом работы по организации МСИ к 15 февраля в УНИИМ поступило 10 заявок от лабораторий, аккредитованных на этот вид испытаний. Все заявки поступили только из РФ.

Россельхознадзор и Росстандарт считают необходимым скорейшее внесение этой методики в перечень стандартов ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции».

Как заявил в среду в интервью «Коммерсанту» министр промышленности и сельского хозяйства Евразийской экономической комиссии, экс-премьер-министр Белоруссии Сергей Сидорский, методика определения сухого молока, на которую ссылается Россельхознадзор, несовершенна. «Мы в комиссии изучили вопрос... Говорить о том, что из Белоруссии поступает питьевое молоко с содержанием сухого молока, на основании этой методики нельзя», - сказал он.

По его словам, методика Россельхознадзора была проверена в нескольких лабораториях государств ЕАЭС. «Методика не работает: очень много ложных положительных результатов», - сказал он.

Как сообщалось, Россельхознадзор с помощью этой методики обнаружил сухое молоко в молочной продукции из Белоруссии, в которой его не должно было быть.

Источник: Псковская Лента Новостей