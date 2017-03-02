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Эксперты: Землю в 2017 году ждут 6 катастроф

02.03.2017 19:57 ПЛН, Псков

Ученые мира обеспокоены: 2017-й год войдет в историю как год катастроф. Не обязательно ждать мифической планеты Нибиру, которая врежется в Землю – собственная планета угрожает нам природными катаклизмами небывалой мощности. И новым ледниковым периодом, сообщает телеканал РЕН ТВ.

«От землетрясения 2017 года на Японских островах проснутся вулканы и поднимутся мощные цунами. Людей буквально смоет в океан, а острова уйдут под воду. Нужно срочно эвакуировать порядка 1 млн. человек», - предупреждает Масаки Кимура, известный сейсмолог и профессор Университета Рюкю. К прошлому его прогнозу - землетрясению в марте 2011 года - не прислушались. Результат – 16 тысяч погибших.

Российский сейсмолог Алексей Лобушин заявляет: «Япония находится в большой опасности. Там достаточно велика вероятность повторения мега землетрясения».

С сейсмологом солидарны и специалисты Токийского Научно-Исследовательского университета землетрясений. Они считают, что острова исчезнут с лица земли, и уже предложили своему правительству начать переговоры с другими странами о предоставлении японцам территорий. В том числе с Китаем, где законсервированы десятки пустых городов.

Критично положение и в Италии. Лавина, накрывшая отель в горном регионе Абруццо, 3 землетрясения за одни сутки и аномальные снегопады – лишь начало необратимых изменений климата. Дело в движении литосферных плит.

«Это медленное движение и провоцирует толчки. Верхняя часть гребня  более жёсткая, негнущаяся – при воздействии она ломается,  и происходят землетрясения», – объясняет Лучия Маргерити, сейсмолог национального института геофизики и вулканологии, Италия.

Адриатическая микроплита, на которой располагается Италия, стремительно движется в направлении Евразийской, при этом поворачивается по часовой стрелке и создаёт в земной коре сильнейшее напряжение. Разломы разбудят все спящие вулканы, землетрясения отправят Италию под воду, а пепел от извержений будет блуждать в атмосфере долгие годы, лишая землю солнечного света. Это станет началом нового ледникового периода.

Давление  газов под Флегрийскими полями достигло критического уровня. Близость магмы к поверхности земли вызывает постоянные колебания. Италия находится на пороховой бочке, на которой может подорваться весь мир.

Полный перечень грядущих катастроф покажет РЕН ТВ в новом выпуске «Засекреченных списков» в субботу, 4 марта, в 19.00.

Источник: Псковская Лента Новостей



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