Акция «МЧС России - за здоровый образ жизни» прошла в Пскове

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Псковская полиция задержала лиц, подозреваемых в мошенничестве с билетами на новогоднее шоу в Ледовом дворце4
|Константин Шморага (другие записи автора)
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Одно делоМеня тоже очень беспокоит некачественное школьное и высшее образование, бессмысленность, бездумность организации здравоохранения. Я тоже считаю, что таких жутких дорог, как после нынешней зимы (которая еще толком-то и не закончилась) в Пскове не было уже давно. Также полностью поддерживаю тезис, что у нас много осваивают, но мало усваивают, мало делают. И...
2 марта в Пскове прошла Всероссийская спортивно-массовая акция «МЧС России – за здоровый образ жизни». Цель данного мероприятия – привлечь внимание людей к здоровому образу жизни, занятиям спортом и вопросам безопасности жизнедеятельности.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, подобные акции проводятся в ведомстве ежегодно уже на протяжении пяти лет и год от года собирают все больше участников.
Сегодня пожарные 2-й пожарно-спасательной части ФГКУ «1 отряд федеральной противопожарной службы по Псковской области» совместно со спасателями аварийно-спасательной службы, сотрудниками Центра противопожарной пропаганды и общественных связей, сотрудниками управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области, представителями Псковского отделения «РОССОЮЗСПАС» выехали в Псковскую общеобразовательную школу-интернат для проведения пожарно-спасательного флешмоба.
Учащиеся школы были приглашены на динамичную оздоровительную зарядку. От ежедневной разминки ее отличало то, что вместе со школьниками упражнения выполняли пожарные и спасатели.
Попробовать потушить «условный» пожар и почувствовать себя в роли огнеборцев ребятам удалось на пожарной эстафете.
Правила пожарной безопасности школьникам напомнили сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы, раздали красочные буклеты.
Также для участников мероприятия была организована выставка современной пожарной техники.
Ребята получили памятные подарки и дипломы за участие в акции.
Источник: Псковская Лента Новостей