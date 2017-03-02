Акция «МЧС России - за здоровый образ жизни» прошла в Пскове

2 марта в Пскове прошла Всероссийская спортивно-массовая акция «МЧС России – за здоровый образ жизни». Цель данного мероприятия – привлечь внимание людей к здоровому образу жизни, занятиям спортом и вопросам безопасности жизнедеятельности.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, подобные акции проводятся в ведомстве ежегодно уже на протяжении пяти лет и год от года собирают все больше участников.

Сегодня пожарные 2-й пожарно-спасательной части ФГКУ «1 отряд федеральной противопожарной службы по Псковской области» совместно со спасателями аварийно-спасательной службы, сотрудниками Центра противопожарной пропаганды и общественных связей, сотрудниками управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области, представителями Псковского отделения «РОССОЮЗСПАС» выехали в Псковскую общеобразовательную школу-интернат для проведения пожарно-спасательного флешмоба.

Учащиеся школы были приглашены на динамичную оздоровительную зарядку. От ежедневной разминки ее отличало то, что вместе со школьниками упражнения выполняли пожарные и спасатели.

Попробовать потушить «условный» пожар и почувствовать себя в роли огнеборцев ребятам удалось на пожарной эстафете.

Правила пожарной безопасности школьникам напомнили сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы, раздали красочные буклеты.

Также для участников мероприятия была организована выставка современной пожарной техники.

Ребята получили памятные подарки и дипломы за участие в акции.

Источник: Псковская Лента Новостей