Текст для «Тотального диктанта 2017» подготовил писатель Леонид Юзефович

Автором текста «Тотального диктанта 2017» стал писатель Леонид Юзефович, сообщается в четверг на сайте проекта акции.

«Каждая часть текста - это небольшое эссе про один из родных городов автора: Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург», - говорится в сообщении.

«От мысли, что мой текст будут писать двести тысяч человек, захватывает дух», - цитирует пресс-служба "Тотального диктанта" Л.Юзефовича.

Диктант пройдет 8 апреля 2017 года в 899 городах по всему миру. Помимо этого, 22 апреля авторы акции совместно с Британским советом планируют провести диктант на английском языке.

Идея добровольного диктанта для всех желающих проверить свое знание русского языка родилась в Новосибирске в студенческом клубе гуманитарного факультета НГУ «Глум-клуб» в начале 2000-х годов. Организатор мероприятия - фонд поддержки языковой культуры граждан "Тотальный диктант".

Авторами текстов в разные годы были Борис Стругацкий (2010 год), Дмитрий Быков (2011 год), в 2012 году - Захар Прилепин, в 2013 - Дина Рубина, в 2014 - Алексей Иванов, в 2015 - Евгений Водолазкин.

«Тотальный диктант-2016» охватил 19 часовых поясов на всех 6 континентах планеты более чем на 2 тыс. площадок. Всего диктант в прошлом году писали более 146 тыс., в том числе за рубежом - более 18 тыс. человек. Автором текста в 2016 году стал детский писатель Андрей Усачев.

Источник: Псковская Лента Новостей