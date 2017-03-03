Правительство передумало продавать настойку боярышника по рецепту

В правительстве России принято решение отказаться от продажи по рецептам спиртосодержащих лекарственных средств, таких как боярышник и пустырник. Об этом «Известиям» рассказали в аппарате вице-премьера Александра Хлопонина, курирующего алкогольную отрасль.

Представитель вице-премьера Наталья Платонова пояснила, что от идеи ввести рецепты на спиртосодержащие препараты отказались из-за возможного повышения финансовой нагрузки на страховые компании и поликлиники. «Сейчас каждый визит к врачу считается как страховой случай. Поэтому страховая компания оплачивает все визиты к врачу. Финансировать таким образом выдачу рецептов на валокордин или боярышник нецелесообразно», - сказала она.

Издание отмечает, что в Минздраве, где прорабатывался вопрос о рецептурном отпуске настоек, сочли достаточным ограничение объема пузырьков для борьбы с аптечным алкоголизмом. В настоящее время министерство подготовило приказ о том, что размер тары для спиртосодержащих лекарств не должен превышать 25 миллилитров.

Как пишет «Лента.ру», Хлопонин поручил проработать методы защиты населения от употребления суррогата после массового отравления концентратом для ванн «Боярышник».

Кроме того, в конце 2016 года Роспотребнадзор по поручению председателя правительства Дмитрия Медведева ввел на 30 суток запрет на розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием спирта более 25 процентов. В январе его продлили еще на 60 дней.

В декабре прошлого года в Иркутске от отравления средством для ванн «Боярышник» скончались 78 человек. Судмедэкспертиза показала, что 74 из них отравились метиловым спиртом, остальные пострадали от приема значительной дозы этилового спирта.

Источник: Псковская Лента Новостей