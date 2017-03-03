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Завтра, 3 марта, в 11.00 в Городском культурном центре состоится церемония прощания с Почетным гражданином города Пскова Дмитрием Беляевым.     Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципального...10



На МАПП Лудонка у гражданина Литвы изъяли незадекларированные 309 тысяч евро и передали в бюджет РФ

03.03.2017 11:17 ПЛН, Псков

На таможенном посту МАПП Лудонка (российско-латвийская граница) сотрудники таможни в ходе таможенного досмотра легкового автомобиля обнаружили не задекларированную в установленном законом порядке иностранную валюту в сумме 309 тысяч евро. Транспортным средством управлял гражданин Литвы. Выезжая из Российской Федерации, гражданин иностранного государства не задекларировал и не предъявил таможенному контролю денежные средства, сообщается на сайте Северо-Западного таможенного управления.
 
По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 188 УК РФ – перемещение товара через таможенную границу Российской Федерации в крупном размере, совершенное с сокрытием от таможенного контроля, сопряженное с недекларированием товара. В последствие уголовное дело было прекращено в связи с непричастностью обвиняемого к совершению преступления, а затем в связи с декриминализацией состава преступления. В дальнейшем гражданин Литвы обратился в суд о признании права собственности на изъятые денежные средства. Суд отказал в удовлетворении иска.
 
Псковский городской суд принял решение о признании иностранной валюты в размере 309 тысяч евро бесхозяйной и обращении ее в федеральную собственность. Псковская таможня предприняла все возможные законные действия для исполнения решения Псковского городского суда. В исполнительном листе, выданном Псковским городским судом, взыскателем было указано Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Псковской области. На основании направленного Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Псковской области исполнительного листа Управление Федеральной службы судебных приставов по Псковской области возбудило исполнительное производство. В рамках исполнительных действий судебный пристав-исполнитель Межрайонного отдела судебных приставов по особо важным исполнительным производствам УФССП по Псковской области принял от Псковской таможни иностранную валюту в размере 309 тысяч евро. Судебными приставами Управления ФССП России по Псковской области исполнено решение суда и передано в банк на конвертацию 309 тысяч евро. Денежные средства в национальном покрытии (свыше 19 миллионов рублей) будут перечислены в федеральный бюджет.

Источник: Псковская Лента Новостей



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