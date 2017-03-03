На МАПП Лудонка у гражданина Литвы изъяли незадекларированные 309 тысяч евро и передали в бюджет РФ

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Более половины россиян одобряют участие женщин в политике и хотят, чтобы они занимали высшие посты в государстве - опрос8
|Константин Шморага (другие записи автора)
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Одно делоМеня тоже очень беспокоит некачественное школьное и высшее образование, бессмысленность, бездумность организации здравоохранения. Я тоже считаю, что таких жутких дорог, как после нынешней зимы (которая еще толком-то и не закончилась) в Пскове не было уже давно. Также полностью поддерживаю тезис, что у нас много осваивают, но мало усваивают, мало делают. И...
Источник: Псковская Лента Новостей