Сегодня: Пятница, 03 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Услышать каждого Индексация зарплат бюджетников: готовность номер… Будет ли светло на дорогах? Форум предпринимателей Сплошные праздники Январский топ продаж в магазинах «Соловьи» Александр Козловский Лучшая интерьерная печать в Пскове Кастинг на звание лучшей Юнармия
С Почетным гражданином Пскова Дмитрием Беляевым простятся 3 марта в ГКЦ

С Почетным гражданином Пскова Дмитрием Беляевым простятся 3 марта в ГКЦ

Завтра, 3 марта, в 11.00 в Городском культурном центре состоится церемония прощания с Почетным гражданином города Пскова Дмитрием Беляевым.     Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципального...10



МЧС: Толщина льда на Псковском и Чудском озерах составляет 35-40 см

03.03.2017 11:19 ПЛН, Псков

Вчера, 2 марта, в целях мониторинга ситуации на зимних водоемах специалистами Аварийно-спасательной службы Псковской области была проведена ледовая разведка в акватории реки Великой, Псковского и Чудского озер.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, на реке Великой разведка проводилась от железнодорожного моста до Псковского озера. Толщина льда составляет: от железнодорожного моста до моста 50-летия Октября - 45 см, у моста 50-летия - 25 см, у Ольгинского моста - 12 см, далее до моста Александра Невского - 30 см.

В районе деревни Родина и Снятной Горы - 30 см, Пискович также 30 см, а в районе жилого комплекса «Видный» многочисленные промоины малой площади, толщина льда недостаточная - при остановке катер на воздушной подушке проваливается. У деревни Муровицы - 25-30 см. В устье реки толщина льда до 10 см, повсеместно наблюдаются многочисленные промоины малой площади.

На Псковском озере разведка проводилась от устья реки Великой в направлении острова Семский. Толщина льда повсеместно составляет около 35-40 см. Лед ровный. Открытых участков воды, заломов и трещин не обнаружено.

На Чудском озере разведка проходила в районе населённых пунктов: Спицино, Сторожинец, Ветвенник, Береговая Лунёвщина, Устье, Синьковщина, Лаптовицы, Козлов Берег. В ходе разведки было выявлено: повсеместно лед, открытых участков воды нет. В районе деревни Ветвенник трещина шириной до двух метров, уходит вглубь озера. Средняя толщина льда по озеру составляет 35 см, местами до 40 см.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Надо ли ужесточать наказание за нарушение псковичами правил содержания собак?













Loading...


Голосование

Надо ли ужесточать наказание за нарушение псковичами правил содержания собак?













Календарь

«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31