МЧС: Толщина льда на Псковском и Чудском озерах составляет 35-40 см

Вчера, 2 марта, в целях мониторинга ситуации на зимних водоемах специалистами Аварийно-спасательной службы Псковской области была проведена ледовая разведка в акватории реки Великой, Псковского и Чудского озер.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, на реке Великой разведка проводилась от железнодорожного моста до Псковского озера. Толщина льда составляет: от железнодорожного моста до моста 50-летия Октября - 45 см, у моста 50-летия - 25 см, у Ольгинского моста - 12 см, далее до моста Александра Невского - 30 см.

В районе деревни Родина и Снятной Горы - 30 см, Пискович также 30 см, а в районе жилого комплекса «Видный» многочисленные промоины малой площади, толщина льда недостаточная - при остановке катер на воздушной подушке проваливается. У деревни Муровицы - 25-30 см. В устье реки толщина льда до 10 см, повсеместно наблюдаются многочисленные промоины малой площади.

На Псковском озере разведка проводилась от устья реки Великой в направлении острова Семский. Толщина льда повсеместно составляет около 35-40 см. Лед ровный. Открытых участков воды, заломов и трещин не обнаружено.

На Чудском озере разведка проходила в районе населённых пунктов: Спицино, Сторожинец, Ветвенник, Береговая Лунёвщина, Устье, Синьковщина, Лаптовицы, Козлов Берег. В ходе разведки было выявлено: повсеместно лед, открытых участков воды нет. В районе деревни Ветвенник трещина шириной до двух метров, уходит вглубь озера. Средняя толщина льда по озеру составляет 35 см, местами до 40 см.

Источник: Псковская Лента Новостей