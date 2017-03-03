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Александр Котов оценил работу Молодежного парламента как плодотворную

03.03.2017 15:20 ПЛН, Псков

«Ваша работа была достаточно плодотворной», - сказал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов 3 марта на заседании Молодежного парламента региона при подведении итогов работы за год, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
 
«Этот состав Молодежного парламента очень существенно отличается от того, что было раньше, отличается в лучшую сторону. Хотел напомнить вам нашу первую встречу, которую мы проводили в Острове на базе «Юность», - обратился к молодым парламентариям Александр Котов. - Когда я выступал перед вами, сказал, что основная цель, с которой создавался Молодежный парламент, не только в нашем регионе, - это дать возможность молодым людям проявить себя в публичной деятельности и научиться парламентской, политической публичной деятельности».
 
«Каждый из вас сейчас можете себе задать вопрос, что у вас получилось, что не получилось. Инструменты, которые вы выбрали себе для работы, на мой взгляд, очень продуктивные. Это и проектная деятельность, и волонтерская деятельность, и круглые столы. Это и законотворческая деятельность, пока у вас на этом пути только первые шаги», - сказал Александр Котов.
 
Он отметил, серьезную заявку Молодежного парламента - подготовку проекта закона о государственной молодежной политике. «Дело хорошее, но непростое. Вам одним с этим не справиться. Вам нужно привлечь тех, кто этим занимается профессионально. Думаю, что депутаты Псковского областного Собрания окажут вам помощь», - сказал Александр Котов.
 
Он призвал молодых парламентариев не распылять силу по нескольким законопроектам, а «ограничиться чем-то одним, но важным и полезным».
 
Также Александр Котов прокомментировал намерение руководства Молодежного парламента провести ротацию. «Не нужно себя истязать. Есть желание работать – хорошо. Если нет, надо самому себе признаться, что это не ваше, уйти и заниматься другой деятельностью. Нужно для себя сделать выводы. Состав парламента нужно обновлять», - сказал он. По словам Александра Котова, куратор Молодежного парламента, вице-спикер областного Собрания Виктор Остренко никого не будет «гонять с кнутом», важно, чтобы ротации проходили по доброй воле. «Поддерживаю намерение провести ротацию, что пойдет на пользу», - сказал Александр Котов.
 
«У вас появились лидеры чьи имена и фамилии на слуху и молодые парламентарии потихонечку достигают цели получить политическую известность», - добавил Александр Котов.

Источник: Псковская Лента Новостей



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