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В Пскове простились с Почетным гражданином города Дмитрием Беляевым

В Пскове простились с Почетным гражданином города Дмитрием Беляевым. Гражданская панихида прошла сегодня, 3 марта, в городском культурном центре. Проводить в последний путь выдающегося псковича пришли...



Андрей Турчак провел первое заседание группы по подготовке к Госсовету РФ

03.03.2017 15:55 ПЛН, Псков

Губернатор Псковской области Андрей Турчак в пятницу, 3 марта, в Москве провел первое заседание подгруппы рабочей группы по подготовке к Государственному совету РФ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, он состоится в мае под председательством президента России Владимира Путина.
 
Всего в рабочую группу вошли представители пятнадцати субъектов РФ, федеральных Министерств, представители науки, бизнеса, а также общественные деятели.
 
Цель заседания - подготовка основного доклада к совестному заседанию Госсовета и комиссии при президенте РФ по вопросу мониторинга достижения целевых показателей Российской Федерации, определенных президентом «О мерах по исполнению указов Президента Российской Федерации о социально-экономическом развитии России» по вопросу «О независимой системе оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги».
 
Кроме того, под руководством Андрея Турчака подгруппа разработает аналитические материалы и предложения по совершенствованию системы оценки качества социально-ориентированных организаций.
 
Форма независимой оценки качества услуг действует в регионе третий год подряд. Работу проводит организация-оператор - Псковский государственный университет. По итогам прошлого года была улучшена материально-техническая база нескольких организаций, обеспечена техническая возможность направления обращений граждан в электронном виде через сайт организаций и усилен контроль за соблюдением работниками порядка рассмотрения электронных обращений граждан.
 
Псковская область признана инновационной площадкой в реализации социально-значимых проектов, таких как сопровождение проживания граждан с ограниченными возможностями здоровья, семейное устройство детей-сирот, создание альтернативной модели учреждения социального обслуживания для пожилых и инвалидов и другие.

Источник: Псковская Лента Новостей



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