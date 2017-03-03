Молодежный парламент при Псковском областном Собрании депутатов избавился от неактивных членов

Молодежный парламент при Псковском областном Собрании депутатов избавился от неактивных членов. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, ротация проведена 3 марта на заседании по решению, принятым в ходе открытого голосования.

Как пояснил председатель парламента Денис Матвеев, ряд членов парламента не проявили активность. С этими людьми пытались выйти на связь, но безрезультатно. По словам Дениса Матвеева, список исключенных мог быть шире. Ряд членов парламента после личного общения они пообещали принять активное участие в деятельности Молодёжного парламента.

Из состава парламента исключены 8 человек:

1. Бондальер Диана Алексеевна

2. Гулько Ирина Владимировна

3. Кучеровская Анна Игоревна

4. Николаев Максим Александрович

5. Петров Сергей Юрьевич

6. Сосновский Николай Валерьевич

7. Титов Сергей Сергеевич

8. Яблочкина Дария Дмитриевна

Две вошли в состав парламента по конкурсу, остальные были выдвинуты от партий. 2 новых члена парламента будут отобраны из кадрового резерва, остальные кандидатуры представят партии.

Источник: Псковская Лента Новостей