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Сообщество «Общественные советники. Великие Луки» создано в соцсети «ВКонтакте»

06.03.2017 10:04 ПЛН, Псков

В социальной сети «ВКонтакте» создано сообщество «Общественные советники. Великие Луки», участники которого будут собирать предложения и жалобы горожан, а затем систематизировать их и доносить до властей.

Как рассказала корреспонденту Псковской Ленты Новостей создатель группы в соцсети Татьяна Иванова, в эту группу могут вступать не только общественные советники, но и все жители города, кому небезразлична судьба своего дома и двора.

«Я думаю, что всем проще будет объединить свои усилия в социальных сетях. Ведь нам по объективным причинам не всегда удается выкроить время для личной встречи, а в соцсетях, например, в «ВКонтакте» у многих есть аккаунты. Здесь мы в любое время можем вместе обсуждать различные вопросы и предложения, разрабатывать планы, объединяться по районам и кварталам, давать какие-то объявления, а также проводить конкурсы на звание «Чистый двор», «Самый дружный двор» и тому подобные», - прокомментировала великолучанка идею создания сообщества во «ВКонтакте».

Являясь общественным советником главы города, Татьяна Иванова от новой формы взаимодействия властей и населения ожидает более быстрого решения насущных вопросов, ведь напрямую всегда проще их решить. «Также мне кажется, что и городской власти будет легче, если к ним будут не толпы людей ходить, а придут те, кто досконально знает проблемы двора и сможет не только высказать мнение большинства, но и, возможно, предложить решение проблемы. Уверена, что всем будет удобно работать в таком режиме», - поясняет она.

Татьяна Иванова уже успела пообщаться со своими коллегами 2 марта на очередной организационной встрече главы города Великие Луки Николая Козловского с общественными советниками. И, как она отмечает, горожане воодушевлены идеей создания нового механизма общения с руководством города.

«Общественные советники находятся в приподнятом настроении и очень рады, что власть нашла новый способ прямой и обратной связи с населением. Они очень горды своей новой «должностью» и верят, что теперь в плане благоустройства города можно будет сделать много из того, о чем раньше и мечтать не могли», – говорит Татьяна Иванова.

Со своей стороны великолучанка готова сделать все, что в ее силах, чтобы облик ее города менялся в лучшую сторону. «Я хочу жить в чистом и благоустроенном дворе, где будет все для комфортной жизни и детей, и людей преклонного возраста. Я постараюсь сделать для этого все, что от меня будет зависеть. Раз власти дали нам такую возможность, то нужно наладить общение с руководством города. Тем более, что на встрече с главой города Николаем Козловским я убедилась, что он реально в курсе всех проблем в городе и знает все «больные места». Меня, как великолучанку, это очень радует», – добавила в заключение Татьяна Иванова.

Напомним, что институт общественных советников в Великих Луках был создан в конце 2016 года по инициативе главы города Николая Козловского. И на сегодняшний день статус общественного советника главы города приобрели 350 активных и инициативных жителей города, которых избрали сами великолучане на сходах и встречах жильцов многоквартирных домов и частного сектора.

Источник: Псковская Лента Новостей



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