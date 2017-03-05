Инвалидов объединят в единый федеральный реестр

В Псковской области проживает более 50,3 тыс. инвалидов, в том числе более 2,3 тыс. детей-инвалидов. Данные об инвалидах в скором времени будут внесены в единый федеральный реестр инвалидов, сообщили Псковской Ленте Новостей в ОПФР по Псковской области. Пенсионный фонд России планирует закончить эту работу в 2018 году.

Реестр создается в соответствии с федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов».

Инвалиды смогут получать государственные и муниципальные услуги на основании данных из федерального реестра. В реестр войдет информация о группе инвалидности, нарушенных функциях организма, степени утраты профессиональной трудоспособности, проводимых реабилитационных или абилитационных мероприятиях. В базу вносятся сведения о выданных технических средствах реабилитации и путевках на санаторно-курортное лечение, о пенсиях и социальных выплатах инвалидам. К новой системе подключатся все заинтересованные ведомства, в том числе региональные.

С 2018 года в реестре будет работать «личный кабинет», где зарегистрированные граждане смогут обращаться в любой орган власти в электронной форме. Там же человек сможет найти актуальные размеры назначенных социальных выплат и пенсии, дату следующего переосвидетельствования, отследить исполнение различными ведомствами своей программы реабилитации или абилитации.

Электронная база позволит сократить сроки оказания госуслуг.

Источник: Псковская Лента Новостей