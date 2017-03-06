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Сотрудник ОСН «Зубр» УФСИН России по Псковской области занял третье место на соревнованиях по плаванию среди силовых структур региона

06.03.2017 11:33 ПЛН, Псков

В бассейне Псковского государственного университета «Универсант» прошли соревнования по плаванию среди физических коллективов силовых структур области, организованные по инициативе регионального отделения общества «Динамо». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, победителей определяли как в личном, так и командном зачетах.

За победу боролись девять команд по три участника в каждой - двое мужчин и одна женщина. Честь УФСИН России по Псковской области отстаивали сотрудники ОСН «Зубр».

Пловцам предстояло на время преодолеть дистанцию 50 м. вольным стилем (женщины) и 100 м. (мужчины) в индивидуальном зачете. Также программа соревнований включала в себя и командную эстафету.

По итогам соревнований в личном первенстве оперуполномоченный штурмового отделения ОСН «Зубр» УФСИН России по Псковской области Андрей Новиков занял третье призовое место, уступив лидеру заплыва 4 секунды. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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