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Более 24 млн рублей будут направлены на ремонт дорог и дворов в Великих Луках

06.03.2017 12:36 ПЛН, Псков

Очередное 65-е заседание Великолукской городской Думы по традиции началось с корректировки главного финансового документа - проекта бюджета на текущий год и плановый период 2018 и 2019 годов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации г. Великие Луки.

Как пояснила депутатам начальник финансового управления Наталья Дмитриева, они связаны с поступлениями межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов, использования собственных средств, остатка за прошлый год и отпавших расходов по экономии по торгам.

В частности, великолукские парламентарии согласовали выделение дополнительно к уже запланированным средствам субсидии на реконструкцию и техническое перевооружение драматического театра, на поддержку отрасли культуры - комплектование книжных фондов городских библиотек.

Более 24 млн рублей будут направлены на осуществление дорожной деятельности, а также на капитальный ремонт и ремонт дворов многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям.

Также в городской бюджет поступили и будут направлены по назначению субсидии на строительство велоцентра, на реализацию программы по переселению граждан из аварийного жилья, на программу для молодых семей «Жилище», на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот. Кроме того, депутаты согласовали субсидию на строительство новой школы.

Фото Александра Воробьева

Источник: Псковская Лента Новостей



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