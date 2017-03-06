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В Госдуме планируется реформа аппарата

06.03.2017 13:49 ПЛН, Псков

В Госдуме планируется реформа аппарата. Об этом «Газете.Ru» рассказали два источника в Госдуме и подтвердил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Аналитическое управление станет называться экспертно-аналитическим управлением. В его профиль деятельности войдет сопровождение экспертизы законопроектов. По словам источника, близкого к руководству Госдумы, возможно, где-то они будут делать экспертизу самостоятельно, а в остальных случаях помогать организовывать эту экспертизу по запросу депутатов и комитетов у других структур, в первую очередь профильных вузов. Экспертно-аналитическое управление получит больше кадров.

Оно увеличится за счет уменьшения экономического управления, которое станет называться финансово-экономическим и сосредоточится в основном на сопровождении госзакупок Думы. Курировать работу экспертно-аналитического управления, управления по СМИ и связям с общественностью и управления библиотечных фондов будет заместитель главы аппарата Госдумы Ольга Ситникова.

Ранее она одновременно занимала должности замначальника аппарата и начальника управления по СМИ. Однако теперь эти должности будут разделены. По информации «Газеты.Ru», наиболее вероятным кандидатом на должность главы управления по СМИ станет нынешний заместитель Ситниковой Константин Тарасов, работающий в управлении с 2004 года. Начальник экспертно-аналитического управления также, скорее всего, будет сменен.

Источник: Псковская Лента Новостей



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