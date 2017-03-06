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На дорогах Псковской области в ночное время ожидается гололедица

06.03.2017 17:53 ПЛН, Псков

По информации Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 7 марта на территории Псковской области прогнозируется облачная погода, осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.

На дорогах в ночное время гололедица.

Ветер  восточных  направлений  5-10 м/сек.

Температура по области:  ночью -1…-6 градусов, днем -2…+3 градуса.

Неблагоприятные и опасные метеорологические явления не прогнозируются.

Источник: Псковская Лента Новостей



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