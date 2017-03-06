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Медведев подписал постановление о сокращении срока перечисления средств маткапитала с месяца до 10 рабочих дней

06.03.2017 14:01 ПЛН, Псков

Родителям теперь придется меньше ждать перечисления материнского капитала после соответствующего обращения, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Я подписал постановление, которое приводит правила направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий в соответствии с действующим законодательством. Кроме того, там сокращается с месяца до 10 рабочих дней срок перечисления средств материнского капитала с момента принятия положительного решения по заявлению родителя, то есть ждать придется меньше», - сказал Д.Медведев на встрече с вице-премьерами в понедельник, сообщает «Интерфакс».

Он напомнил, что программе материнского капитала исполнилось 10 лет, и за это время им воспользовались почти пять миллионов семей.

«Конечно, эта программа внесла немалый вклад в улучшение демографической ситуации», - сказал Д.Медведев, напомнив, что правительство решило продлить ее еще на два года.

В свою очередь вице-премьер РФ О.Голодец уточнила, что в настоящее время срок рассмотрения и удовлетворения заявлений на получение материнского капитала сокращается в три раза.

«Эксперты оценивают вклад материнского капитала в изменение демографической ситуации - около 60%, и я напомню, что наши результаты по демографической ситуации абсолютно уникальны: четыре года подряд мы демонстрируем положительный прирост населения в наших абсолютно непростых условиях, когда численность женщин в фертильном возрасте абсолютно сокращается», - сказала О.Голодец.

В ходе совещания Д.Медведев поздравил с наступающим 8 марта всех россиянок, отметив, что правительству за последнее время многое удалось сделать, чтобы поддержать семьи с детьми.

Источник: Псковская Лента Новостей



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