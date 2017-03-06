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Женсовет Псковского филиала Академии ФСИН пропагандирует семейные ценности

06.03.2017 14:13 ПЛН, Псков

По инициативе женского совета Псковского филиала Академии ФСИН России представители областного центра медицинской профилактики проводят с девушками-курсантами цикл занятий по вопросам охраны репродуктивного здоровья. Об этом сообщили Пскоской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Академии.

«Репродуктивное здоровье человека – это его ответственность и обязанность перед собой и обществом. Молодые девушки – будущие матери, они должны об этом помнить и тщательно следить за своим здоровьем», – отметила преподаватель кафедры социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Ирина Минина, которая является председателем женского совета Псковского филиала Академии ФСИН России.

Первое занятие с девушками провела специалист Псковского областного центра медицинской профилактики Марина Заходнова.

Отметим, что курсантов ожидает цикл занятий, рассказывающих о здоровом образе жизни, ближайшее из них состоится 9 марта.

Женский совет Псковского филиала Академии ФСИН России создан в октябре 2015 года. Одной из основных задач его деятельности является проведение мероприятий по правовой и социальной защите женщин, пропаганда семейных ценностей, здорового образа жизни, духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи.

Источник: Псковская Лента Новостей



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