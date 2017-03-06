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Прекращены полномочия председателя Собрания депутатов Куньинского района за коррупционные нарушения

Прекращены полномочия председателя Собрания депутатов Куньинского района за коррупционные нарушения

В Псковской области по требованию прокурора прекращены полномочия председателя Собрания депутатов Куньинского района шестого созыва Дмитрия Изотенкова за допущенные нарушения законодательства о противодействии коррупции...



Прекращены полномочия председателя Собрания депутатов Куньинского района за коррупционные нарушения

06.03.2017 14:20 ПЛН, Псков

В Псковской области по требованию прокурора прекращены полномочия председателя Собрания депутатов Куньинского района шестого созыва Дмитрия Изотенкова за допущенные нарушения законодательства о противодействии коррупции.

Как сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры, в ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований федерального законодательства председатель Собрания депутатов Куньинского района шестого созыва Дмитрий Изотенков, являясь главой представительного органа местного самоуправления, одновременно занимая должность руководителя муниципального унитарного предприятия МУП «Коммунсервис», находящегося в подчинении администрации района, то есть исполнительного органа местного самоуправления, не принял мер по предотвращению или урегулированию возникшего конфликта интересов, что могло повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное осуществление им своих полномочий.

Так, в 2016 г. из средств районного бюджета для МУП «Коммунсервис» было выделено более 7 млн рублей.

При этом решения о выделении денежных средств принимались на заседаниях Собрания депутатов района, принятые решения подписывались лично председателем Собрания депутатов района.

Выявленные нарушения антикорруцпионного законодательства противоречат проводимой государством политике в области противодействия коррупции, подрывают авторитет и общественное доверие к органам местного самоуправления.

В этой связи прокуратурой района в адрес Собрания депутатов направлено представление с требованием рассмотрения вопроса о прекращении полномочий председателя Собрания депутатов района.

Требования прокурора удовлетворены, полномочия председателя Собрания депутатов Куньинского района прекращены.

Источник: Псковская Лента Новостей



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