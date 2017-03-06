Почта России приобрела 49 тыс. компьютеров для почтовых отделениях

Почта России закупает 49 тыс. комплектов автоматизированных рабочих мест (АРМ) за 4,2 млрд рублей для продолжения тиражирования Единой автоматизированной системы отделений почтовой связи (ЕАС ОПС). Она разработана Почтой России по принципу «единого окна» и заменяет более 15 различных программных продуктов, использовавшихся ранее, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

В 2016 году Почта России завершила установку 30 тыс. комплектов автоматизированных рабочих мест (АРМ) для тиражирования системы ЕАС ОПС в 17200 почтовых отделениях.

Новый тендер 2017 года включал два лота, победителями открытого аукциона в электронной форме стали компании ООО «ЮниКредит Лизинг» и лизинговая компания ООО «И.Л.С.». Экономия на закупке комплектов АРМ составила 12,3%. По словам экспертов, цена закупки комплектов АРМ в лизинг является на данный момент одним из лучших предложений для компании уровня Почты России. Комплект автоматизированного рабочего места включает системный блок, монитор, многофункциональное устройство, источник бесперебойного питания и сканер штрих-кода.

Также Почта России закупает 1038 единиц серверного оборудования за 4,3 млрд рублей. Экономия по итогам этого открытого аукциона в электронной форме составила 7,2%. Оборудование включает в себя различные типы серверов, коммутаторы, маршрутизаторы и другие устройства. Оно будет использоваться в главном информационном вычислительном центре и филиалах Почты России по всей территории страны.

Проведенные закупки открывают новый этап масштабной IT-модернизации сети почтовых отделений, которая охватит все 42 тысячи отделений Почты России, связав их в единую информационную систему. Новая система принципиально меняет архитектуру подхода Почты России к переводу всей системы обслуживания клиентов на информационно-цифровые технологии. Любой продукт, запускается ли он в формате онлайн (через портал или мобильное приложение) или оффлайн (в отделении почтовой связи), адаптируется и встраивается в универсальный онлайн-сервис, объединенный Единой Автоматизированной системой. Новая платформа обеспечивает более быстрое и качественное обслуживание, повышает надежность и информационную безопасность, в том числе защиту от потенциальных внешних вмешательств.

«Почта России продолжает проводить закупки по минимальной стоимости. Впервые Почта России применила новый подход к формированию начальной максимальной цены: для ее определения на входе за основу брались цены прошлого года с поправкой на инфляцию, а не устанавливались, как принято, компаниями-участниками, что на практике приводило к завышенным ценам. В результате, уже на старте была получена скидка, а итоговые цены оказались значительно ниже не только по сравнению с закупками государственных предприятий, но и частных компаний», – отмечает заместитель генерального директора Почты России по информационным технологиям, развитию новых продуктов Сергей Емельченков.

Источник: Псковская Лента Новостей