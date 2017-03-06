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Глава Пскова вручил четырем семьям сертификаты на маткапитал

06.03.2017 16:11 ПЛН, Псков

Сегодня, 6 марта, в преддверии Международного женского дня в Пенсионном фонде в торжественной обстановке глава Пскова Иван Цецерский вручил сертификаты на материнский капитал четырем псковским семьям, имеющим по двое детей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, Иван Цецерский подчеркнул, что материнский капитал предназначен для поддержки семьи, но в интересах ребенка, поэтому и потратить его можно целенаправленно, на конкретные нужды. Глава города поздравил мам с женским праздником, пожелал семьям мира и уюта: «Пусть ваши дети вас радуют, будут здоровыми, благополучными и успешными».

Начальник управления Пенсионного фонда РФ в Пскове и Псковском районе Алексей Еремин пожелал, чтобы семьи распорядились материнским капиталом грамотно, и выразил надежду, что это хорошая добавка к семейному бюджету.

После вручения сертификатов беседа продолжилась за чашкой чая. Почти все семьи пришли на церемонию в полном составе. Подержав на руках одного из малышей, Иван Цецерский признался, что с трепетом взял его на руки, поскольку младшего сына на груди качал уже почти 20 лет назад.

Напомним, что государственная поддержка российских семей осуществляется с 2007 года. За 10 лет в Пскове и Псковском районе выдано более 12 тысячи сертификатов на материнский капитал. Сейчас его размер 453 тысячи рублей. Изначально материнским капиталом можно было распорядиться по трем направлениям: улучшение жилищных условий, обучение детей и будущая пенсия мамы. В 2016 году к ним добавилось еще одно – социальная адаптация и интеграция в общество детей-инвалидов. Самое популярное направление использования материнского капитала – улучшение жилищных условий. Право на получение материнского капитала предоставляется только один раз.

Источник: Псковская Лента Новостей



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