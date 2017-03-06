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Сроки выплаты маткапитала ускорили до 40 дней

06.03.2017 16:27 ПЛН, Псков

Материнский капитал в России будут выплачивать быстрее, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).

«В соответствии с постановлением правительства РФ сокращены сроки выплаты средств "материнского капитала". Если ранее на рассмотрение заявления о распоряжении средствами "материнского капитала" закон отводил месяц, и еще месяц - на перечисление средств, то теперь срок перечисления средств сокращен с месяца до 10 дней», - говорится в сообщении ведомства.

В Пенсионном фонде добавили, что таким образом с момента подачи заявления до перечисления денег по новым правилам должно пройти не более одного месяца и 10 дней.

Поясняется, что также внесены изменения в перечень документов для распоряжения «материнским капиталом». В качестве документа, который подтверждает права собственности, теперь признается копия выписки из Единого государственного реестра прав (ЕГРП). При этом свидетельство о государственной регистрации права собственности не принимается.

В пресс-службе пояснили, что свидетельство о госрегистрации больше не выдается, а органы власти принимают выписку из ЕГРП. Документы о праве собственности на жилое помещение или земельный участок нужны, если семья решила направить маткапитал на то, чтобы улучшить свои жилищные условия.

Размер материнского капитала в 2017 году составляет 453 тыс. рублей. Для вступления в программу маткапитала у россиян есть еще два года, напомнили в ПФР. Для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 года.

Источник: Псковская Лента Новостей



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