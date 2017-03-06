Псковские полицейские и общественники провели для детей из социального приюта урок рисования «Озорные краски»

Сегодня в рамках акции «8 марта - в каждый дом» полицейские и общественники провели в социальном приюте для детей и подростков урок рисования «Озорные краски». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Представители Общественного совета при УМВД России по городу Пскову и полицейские пришли в гости к воспитанникам вместе с членом Союза художников России Сергеем Семеновым, который вдохновлял ребят, поддерживал их творческие замыслы, помогал внести в работы те или иные акценты.

Подопечные Сергея Семенова рисовали мам и пап, цветы, радугу, спортивные состязания. Создание этих маленьких шедевров очень увлекло малышей. Каждый из них нарисовал не одну картинку, которые они с гордостью демонстрировали гостям.

Завершился урок вручением юным художникам сладких подарков. Они, в свою очередь, поздравили всех женщин-полицейских с наступающим праздником – Международным женским днем, подарили стихотворение и весеннюю открытку.

Источник: Псковская Лента Новостей