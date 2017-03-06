Противопожарный рейд провели в поселке Бежаницы

6 марта сотрудником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам был проведен профилактический рейд в поселке Бежаницы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда были проведены профилактические мероприятия с гражданами по соблюдению требований пожарной безопасности в жилом секторе на подведомственных территориях, проинструктировано 20 человек под роспись по соблюдению требований пожарной безопасности, электробезопасности, правил эксплуатации различных отопительных приборов и устройств в быту. Кроме того, роздано и развешано по поселку 45 листовок на тему: «Указатель безопасности»; «01 - Сообщает!»; «Неисправный электроприбор - причина пожара»; «Зимний период».

Сотрудником ведомства в ходе работы проведено 20 профилактических бесед по пожарной безопасности. В рамках проведённого инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами в Бежаницком районе на текущий период, рассмотрены наиболее частые причины возникновения пожаров.

Источник: Псковская Лента Новостей