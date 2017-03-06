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Прокурор Великих Лук призвал держать руку на пульсе ситуации в сфере незаконного оборота алкоголя в городе

06.03.2017 17:20 ПЛН, Псков

В Великих Луках состоялось очередное заседание рабочей группы по противодействию преступности в сфере незаконного оборота алкоголя и наркотических средств при прокуратуре города.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в ходе заседания были подведены итоги работы правоохранительных и контролирующих органов по выявлению случаев нарушения закона при реализации алкоголя в Великих Луках в 2016 году.

Как отметил прокурор города Александр Ёлгин, заседания рабочей группы проводят несколько раз в квартал, чтобы контролировать ситуацию с незаконным оборотом алкоголя в Великих Луках.

«Периодически регионы страны охватывает волна массовых отравлений суррогатным алкоголем, и нередко эти случаи заканчиваются смертельным исходом. Чтобы не допустить подобной ситуации в нашем городе, правоохранительные и надзорные органы проводят мероприятия по выявлению нарушений правил торговли алкогольной продукцией. На заседаниях рабочей группы мы подводим итоги проделанной работы и, в случае необходимости, принимаем меры по усилению контроля в данной сфере», – сказал Александр Ёлгин.

О состоянии преступности в сфере незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории города рассказал заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД по городу Великие Луки Роман Иванов.

Так, в прошлом году полицейскими выявлено 136 нарушений, возбуждено 13 уголовных дел. А из незаконного оборота изъято более 56 тысяч литров алкогольной продукции, в том числе около 44 тысяч литров вина и винных напитков. За продажу алкоголя несовершеннолетним к ответственности привлечено 25 лиц. Кроме того, перед законом предстали 16 должностных лиц и 3 индивидуальных предпринимателя, нарушивших правила продажи алкогольной продукции, и 41 гражданин, реализующий спиртосодержащую продукцию из домовладений и квартир.

Что касается состояния законности в этой сфере в текущем году, то за январь-февраль сотрудниками полиции выявлено 21 преступление и составлено 11 протоколов об административных правонарушениях. Из незаконного оборота изъято 667 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе 576 литров водки.

«Показатели выявляемости преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции в Великих Луках за последние годы значительно выросли», – отметил Роман Иванов и добавил, что в настоящее время продолжаются мероприятия по выявлению преступлений данной направленности.

Одной из главных задач в сфере профилактики, по мнению прокурора Великих Лук, должна стать работа с подростками. «Если, скажем, взрослые люди «заработали» себе алкоголизм, и их спасет только лечение, то сейчас нам нужно не допустить, чтобы то же самое произошло с подростками и молодежью. Нужно уберечь их от алкоголя и прочих вредных привычек, – подчеркнул Александр Ёлгин. – А при выявлении случаев употребления несовершеннолетними алкоголя, нужно в обязательном порядке выяснить, где и у кого они его купили, чтобы применить меры к взрослым-нарушителям закона».

Как отметила старший помощник прокурора города Виктория Егорова, по мнению экспертов, к вредным привычкам подрастающее поколение приобщается в связи с незанятостью в свободное от учебы время. Поэтому необходимо вовлекать их в занятие спортом и творчеством. И, безусловно, нужен контроль за их поведением со стороны родителей.

В свою очередь, начальник управления по профилактике правонарушений, противодействию наркомании, защите прав и социальной адаптации несовершеннолетних и отдельных категорий граждан Виктор Костюченко отметил, что в Великих Луках ведется плановая работа с подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Одним из ее направлений является проведение специализированной смены для этих ребят в загородном оздоровительном лагере «Космос». Медики и представители правоохранительных органов рассказывают им о вреде наркотиков, алкоголя и табакокурения. Специалисты отдела по молодежной политике вместе со студентами города проводят для подростков спортивно-развлекательную программу.

Подводя итоги заседания рабочей группы, Александр Ёлгин отметил, что выявляемость преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота алкоголя в Великих Луках из года в год растет. Однако по-прежнему правоохранительным и контролирующим органам есть над чем работать.

«Несмотря на положительную динамику все же есть опасность того, что в Великих Луках так же, как и в других городах страны, могут быть зафиксированы массовые отравления суррогатным алкоголем, в том числе с летальным исходом. Кроме того, как показывает практика, все убийства люди совершают в состоянии алкогольного опьянения, когда они не в состоянии совладать собой и контролировать свои действия. Поэтому, чтобы избежать беды, нужно держать руку на пульсе данной ситуации», – заключил прокурор города Александр Ёлгин.

Источник: Псковская Лента Новостей



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