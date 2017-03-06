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Четыре мемориальные доски появятся на школах Великих Лук в память о земляках-героях

06.03.2017 17:23 ПЛН, Псков

В ходе очередного 65-го заседания Великолукской городской Думы депутаты проголосовали за установку четырех мемориальных досок. Как пояснила в своем выступлении начальник управления образования Татьяна Лозницкая, они посвящены выпускникам городских школ, погибшим в разные годы  при исполнении воинского и интернационального долга. 

В  школе № 13 будет установлена мемориальная доска Николаю Власову, погибшему в Чечне в апреле 1995 года, на здании  лицея № 11 установят мемориальную доску в память о Владимире Яковлеве, погибшем в Чечне в  январе 1995 года и посмертно награжденном орденом Мужества, а в школе № 7 увековечат память Сергея Савельева, погибшего в Чечне 22 мая 2002 года и награжденного орденом Мужества посмертно, и Виктора Федорова, воина-интернационалиста, погибшего при исполнении воинского долга в Демократической Республике Афганистан в 1981  году, посмертно награжденного орденом Красной Звезды.

За положительное решение этого вопроса проголосовали большинство депутатов, а директор кадетской школы Игорь Гоголев поблагодарил всех, кто выступил с инициативой увековечить память выпускников городских школ, погибших при исполнении воинского долга.

Источник: Псковская Лента Новостей



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