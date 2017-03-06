Четыре мемориальные доски появятся на школах Великих Лук в память о земляках-героях

В ходе очередного 65-го заседания Великолукской городской Думы депутаты проголосовали за установку четырех мемориальных досок. Как пояснила в своем выступлении начальник управления образования Татьяна Лозницкая, они посвящены выпускникам городских школ, погибшим в разные годы при исполнении воинского и интернационального долга.

В школе № 13 будет установлена мемориальная доска Николаю Власову, погибшему в Чечне в апреле 1995 года, на здании лицея № 11 установят мемориальную доску в память о Владимире Яковлеве, погибшем в Чечне в январе 1995 года и посмертно награжденном орденом Мужества, а в школе № 7 увековечат память Сергея Савельева, погибшего в Чечне 22 мая 2002 года и награжденного орденом Мужества посмертно, и Виктора Федорова, воина-интернационалиста, погибшего при исполнении воинского долга в Демократической Республике Афганистан в 1981 году, посмертно награжденного орденом Красной Звезды.

За положительное решение этого вопроса проголосовали большинство депутатов, а директор кадетской школы Игорь Гоголев поблагодарил всех, кто выступил с инициативой увековечить память выпускников городских школ, погибших при исполнении воинского долга.

Источник: Псковская Лента Новостей