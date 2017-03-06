Николай Шмоткин: Административная комиссия и впредь будет стоять на строгом соблюдении законов

На очередном 65-м заседании Великолукской городской Думы были подведены итоги работы административной комиссии за 2016 год. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города, председатель комиссии Николай Шмоткин напомнил, что административная комиссия рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренные статьями закона Псковской области об административных правонарушениях. Это нарушение правил содержания домашних животных, благоустройства и санитарного содержания территорий, правил сбора, вывоза и утилизации мусора, торговля в не отведенных для этого местах и т. д.

В 2016 году в адрес административной комиссии поступило 54 административных дела в отношении должностных и физических лиц, на правонарушителей было наложено 36 административных штрафов на сумму 50 000 рублей. Процент взысканных административных штрафов составил более половины. По всем рассмотренным административным делам были приняты законные и мотивированные решения в соответствии с действующим федеральным и областным законодательством. С лицами, в отношении которых были возбуждены административные дела, на заседаниях комиссии проводились профилактические беседы.

«Административная комиссия и впредь будет стоять на строгом соблюдении законов Псковской области, нормативно-правовых актов, принятых Великолукской городской Думой, администрацией города Великие Луки», – подвел итог Н. Шмоткин.

Источник: Псковская Лента Новостей