Раскрываемость убийств в Великих Луках в прошлом году составила 100%

Количество зарегистрированных преступлений в Великих Луках в 2016 году снизилось. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города, об этом в ходе доклада о деятельности ОМВД по городу Великие Луки за прошедший год на очередном 65-м заседании городской думы сообщил начальник ведомства Дмитрий Кислицин.

Он отметил, что в прошлом году произошло снижение количества зарегистрированных преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких. Это преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, убийства, грабежи, умышленные поджоги и кражи транспортных средств. Положительным моментом по итогам деятельности Дмитрий Кислицин отметил стопроцентную раскрываемость убийств, умышленно тяжких причинений вреда, в том числе и повлекших смерть потерпевшего, также увеличилась раскрываемость краж.

В 2016 году в городе прошло 138 массовых мероприятий, в которых приняли участие более двухсот тысяч граждан, при их проведении не было допущено никаких чрезвычайных происшествий и грубых нарушений общественного порядка. Отмечается и снижение дорожно-транспортных происшествий на территории города, в том числе и с пострадавшими. Снизилось и количество ДТП, совершенных по вине водителей управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, начальник ОМВД отметил, что на территории города не было выявлено организаций террористического толка, а также организованных преступных групп и преступных сообществ, использующих в своей деятельности методы экстремизма и терроризма. Не отмечалось и никаких конфликтных, националистических проявлений со стороны местного населения к иностранным гражданам и представителям национальных диаспор. В целом, как подчеркнул Дмитрий Кислицин, оперативно-служебная деятельность отдела позволила сохранить контроль за криминогенной обстановкой на территории города.

Источник: Псковская Лента Новостей