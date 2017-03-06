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В прошлом году великолукские дети 20 раз самовольно уходили из семей

06.03.2017 17:47 ПЛН, Псков

О работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Великие Луки по организации профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в 2016 году рассказала в ходе очередного 65-го заседания городской думы заместитель председателя комиссии Елена Муравьева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

Основной причиной роста подростковой преступности, по словам Елены Муравьевой, является уклонение родителей от воспитания собственных детей. Каждый третий подросток, совершивший преступление, проживает в семье, где родители привлекались к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению детей. Хотя под прессинг внешних обстоятельств попадают и вполне благополучные семьи, так как часто родители в силу своей загруженности с детьми проводят все меньше времени, не интересуются их успехами и проблемами, ослабевает контроль за поведением детей. Более того, в прошлом году на заседании комиссии было рассмотрено 20 случаев самовольного ухода детей из семьи. Всего на контроле комиссии в настоящее время находится 48 неблагополучных семей.

Для того, чтобы организовать досуг несовершеннолетних, в летний период с мая по октябрь проводилась межведомственная профилактическая операция «Подросток». В ее рамках была организована работа лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразовательных школ, профильная смена в загородном оздоровительном лагере «Космос», для детей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, организация волонтерских походов в поселок Клин. Подростки регулярно принимают участие в различных спортивных и культурных мероприятиях, посещают различные кружки и секции. Как отметила Елена Муравьева, самое главное при работе с подростками, совершившими правонарушение, – найти индивидуальный подход. В 2017 году главный акцент в работе комиссия сделает на использование нереализованных профилактических резервов педагогических коллективов, организацию психологического сопровождения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и пропаганду здорового образа жизни.

Источник: Псковская Лента Новостей



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