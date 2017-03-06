На Псковском озере прошли соревнования по подледному лову

4 марта на Псковском озере в районе деревни Молочково Печорского района прошел первый этап открытых лично-командных соревнований по подледному лову рыбы на первенство Псковского регионального отделения общественно-государственного объединения Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства, в соревнованиях приняло участие около ста любителей спортивно-любительского лова, с которыми сотрудники отдела рыбоохраны по Псковской области провели беседы о соблюдении Правил рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна, а также о запрете движения и стоянок транспортных средств в водоохранных зонах водоемов.

Для гостей и участников соревнований был организован праздничный обед, победителям вручили заслуженные кубки, дипломы и памятные призы.

Как отметили в Росрыболовстве, соревнования прошли в рамках исполнения Указа президента РФ о проведении в 2017 году в России Года экологии.

«Главной целью мероприятия является пропаганда бережного отношения к окружающей среде, а также здорового образа жизни, популяризация спортивного лова рыбы. В преддверии турнира 3 марта при участии сотрудников отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству была произведена уборка территории – береговой зоны от старого мусора», - отметили в Росрыболовстве.

Источник: Псковская Лента Новостей