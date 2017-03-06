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«Дочка» РЖД предложила запретить продажу билетов попавшимся на курении в поездах

06.03.2017 19:58 ПЛН, Псков

Федеральная пассажирская компания (ФПК), являющаяся дочерней структурой РЖД, планирует обратиться в Минтранс с предложением ограничить перевозку людей, привлеченных к административной ответственности за курение в поездах. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщает «Лента.Ру».

Как пояснили в пресс-службе ФПК, речь идет об ограничении продажи билетов в отдельные классы вагонов, а также на участках с альтернативой передвижения. Отмечается, что информация о правонарушении сохраняется в базе, доступной всем перевозчикам. В отсутствии сотрудников полиции работники поездных бригад оформляют в отношении курящего пассажира информационный лист для последующего внесения в «Книгу учета совершенных преступлений».

В марте прошлого года стало известно о том, что ФПК отказалась от идеи выделять курильщикам отдельные вагоны в поездах дальнего следования и не будет обустраивать зоны для курения в обычных вагонах.

Закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» был подписан президентом Владимиром Путиным в феврале 2013 года. Запрет на курение в кафе и ресторанах, а также в поездах дальнего следования вступил в силу с 1 июня 2014 года.

Источник: Псковская Лента Новостей



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