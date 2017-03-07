Более 8 тысяч поздравлений россияне отправили Валентине Терешковой в Госдуму

Члены партии «Единая Россия», депутаты Госдумы 6 марта поздравили первую женщину-космонавта с Днем рождения и передали ей поздравительные открытки, подписанные жителями России. Акция, которую запустила партия к юбилею Валентины Терешковой, дала возможность всем желающим поздравить именинницу с праздником, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

Подписать открытку Герою Советского Союза можно было в региональных общественных приемных - специальные поздравительные открытки были приготовлены заранее, с заполненным адресом получателя - Валентины Терешковой. В них можно было вписать свое личное обращение и пожелания к первой женщине-космонавту. Все поздравления были доставлены адресату в День рождения.

«Многим из нас посчастливилось работать вместе с Вами, и мы все знаем, настолько внимательно относитесь к проблеме каждого человека, стараетесь сделать все, что в ваших силах. Я по-доброму завидую Ярославской области, которой так повезло. Вы никогда не упустите момента при любой встрече с руководством страны решить даже маленький, может быть, совсем небольшой, но важный вопрос для региона», - обратился к Терешковой секретарь Генерального совета «Единой России» Сергей Неверов.

Он отметил, что при этом Терешкова всегда стремится помочь своим коллегам, стремится помочь людям, и это находит отклик в их сердцах. «Валентина Владимировна, от всей души поздравляю Вас с Днем рождения и хочу передать Вам более 8 тысяч открыток, с самыми добрыми, самыми искренними пожеланиями», - сказал Неверов.

В свою очередь, Терешкова напомнила, что освоение космоса проходило в условиях «жесткого соревнования между и двумя системами, и двумя странами». Однако, по ее словам, прокладывать дорогу в космос - это «большое счастье, но трудное». В заключение Терешкова поблагодарила однопартийцев за проведение акции и организацию выставки.

По инициативе «Единой России» в региональных общественных приемных председателя партии Дмитрия Медведева прошла акция «Эй! Небо! Сними шляпу!», в рамках которой тысячи россиян смогли подписать специально выпущенные открытки.

Поздравления первой женщине-космонавту так же написали и псковичи, в том числе депутат Государственной Думы Александр Козловский, руководитель региональной общественной приемной партии Борис Полозов, секретарь Псковского городского отделения партии Иван Цецерский, почетный гражданин города Пскова, председатель общественной палаты региона Валерий Павлов, члены и сторонники партии «Единая Россия», представители общественных организаций и многие другие. Поступили поздравления из районов Псковской области.

Источник: Псковская Лента Новостей