В борьбе с коррупцией никакая кампанейщина не приемлема - Борис Полозов об увольнении Александра Гизбрехта

В борьбе с коррупцией никакая кампанейщина не приемлема, считает вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, председатель комиссия по противодействию коррупции регионального парламента Борис Полозов. Об этом он сообщил корреспонденту радиостанции «Эхо Москвы в Пскове», комментируя новость об увольнении Александра Гизбрехта с поста руководителя ГППО «Псковпассажиравтотранс».

«Если мы действительно хотим бороться с коррупцией, то должны делать это методично, используя действующее законодательство. Если говорить о государственной службе, то это, прежде всего, анализ деклараций о доходах и расходах. Этим должны заниматься антикоррупционные органы, думаю, что и результат будут соответствующий»,- отметил парламентарий.

«Если по Вдовиной (Наталья Вдовина, экс-руководитель Госкомитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды - ред.) и, я надеюсь, по Гизбрехту удалось предвосхитить возбуждение соответствующих дел, то это уже профилактическая мера. А для этого у губернатора есть такое средство, как отстранение от должности по недоверию, которым он и пользуется», - заключил Борис Полозов.

Напомним, что в 2016 году Контрольное управление администрации Псковской области и Счетная палата Псковской области выявили ряд нарушений в деятельности «Псковпассажиравтотранса». Результаты проверок были направлены в правоохранительные органы Псковской области. Прокуратура Псковской области в свою очередь провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. В результате выявлены факты нарушения требований Федерального закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», устанавливающих запрет для руководителей государственных предприятий быть учредителями (участниками) юридических лиц, занимать должности в коммерческих и некоммерческих организациях. В частности установлено, что и.о. генерального директора ГП Псковской области «Псковпассажиравтотранс» Александр Гизбрехт в период исполнения обязанностей руководителя госпредприятия являлся учредителем и руководителем ряда коммерческих и некоммерческих организаций.

В администрации Псковской области рассмотрено представление областной прокуратуры об отстранении от занимаемой должности генерального директора государственного предприятия «Псковпассажиравтотранс» Александра Гизбрехта в связи с нарушением антикоррупционного законодательства.

С учетом всех обстоятельств и условий совершения правонарушений губернатор региона Андрей Турчак решил прекратить трудовые отношения с Александром Гизбрехтом.

Источник: Псковская Лента Новостей