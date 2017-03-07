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В Великих Луках начались работы по сносу ветхих корпусов школы № 6

07.03.2017 14:45 ПЛН, Псков

В Великих Луках начались работы по сносу и разборке ветхих корпусов школы № 6 на проспекте Гагарина, 108. На этом месте будет построено новое здание, которое будет не только просторнее, но и гораздо комфортнее, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации г. Великие Луки.

Как рассказала директор школы № 6 Наталья Любавина, этого события педагоги, родители и учащиеся ждали давно. «Ветхость основного здания 1947 года постройки была установлена еще в 2008 году, с того времени вход туда был воспрещен», - рассказала она.

Сейчас этих руин уже нет, причем, по словам строителей, сносить их было легко: полые стены, полное отсутствие фундамента. Активно идет разбор пристройки 1973 года постройки, здесь, поясняет Наталья Любавина, также полностью изношены все системы - водоснабжения, отопления, электричества, практически нет фундамента. А вот расположенный на территории школы четвертый корпус, где находится отделение для дошкольников, был капитально отремонтирован в 2015 году, поэтому его строительные работы не коснутся - для этого вокруг здания поставлено ограждение, а чтобы ремонт не пострадал, налажено отопление корпуса.

Что касается детей, то дошкольные группы сейчас посещают школы № 2, № 12, № 13, № 16 и Дом творчества, где, как отметила Н. Любавина, для них созданы все условия. Начальная школа, это 14 классов общей численностью в 310 человек, разместилась в политехническом колледже, который любезно предоставил для детей второй и третий этажи здания, таким образом, все школьники посещают образовательное учреждение в первую смену. 5-11 классы переведены в первый корпус школы № 6, расположенный на пр. Гагарина, 128.

Новое здание, как рассказала директор школы, будет возведено по проекту, успешно опробованному в Курске. В нем планируется не только бассейн на первом этаже, но и три спортивных зала, лингафонные кабинеты, кабинеты информатики, помещения для кружковой работы. «Мы очень этому рады и строим большие планы, как будем еще лучше учить наших детей», - поделилась Наталья Любавина. Радует ее и тот факт, что вместимость новой школы будет гораздо больше - 792 ученика вместо 350, ведь в данном микрорайоне проживает гораздо больше детей, чем количество мест в старом здании. «Потребность, конечно, выше, здесь требуется школа на большее количество мест», – отметила Н. Любавина.

Закончить работы по сносу и разбору ветхих корпусов планируется в течение месяца. Но дух прежней школы, нежно любимой многими поколениями выпускников и педагогов, останется: как рассказала Наталья Михайловна, несколько кирпичей из старых зданий они сохранили для истории. Один станет экспонатом школьного музея, а остальные будут торжественно заложены в фундамент новой школы, строительство которой  начнется в ближайшее время.

Источник: Псковская Лента Новостей



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