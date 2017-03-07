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В классах новой школы в Борисовичах уже стоят парты и стулья

07.03.2017 15:23 ПЛН, Псков

Губернатор Псковской области Андрей Турчак во вторник, 7 марта, побывал на строительной площадке новой школы в деревне Борисовичи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Глава области поздравил с наступающим праздником женщин, которые занимаются на объекте отделочными работами. Он вручил каждой по букету тюльпанов и поблагодарил за труд. «Здесь многое сделано вашими руками. Уверен, что ребятам здесь очень понравится», - сказал Андрей Турчак.

В целом активная фаза строительства школьного здания завершена. Во всех четырех блоках параллельно идут отделочные работы. Наибольшая готовность в первом блоке. Здесь идет сборка мебели. В классах уже стоят регулирующиеся по высоте парты и стулья, а в скором времени в каждом кабинете появится интерактивная доска и мультимедийное оборудование. «Хорошие, просторные, светлые классы. В наше время мы могли об этом только мечтать», - отметил губернатор.

Особо главе региона понравился актовый зал школы. Он рассчитан на 700 мест. Андрей Турчак заметил, что это вторая площадка в городе по количеству посадочных мест, и в будущем здесь можно проводить не только школьные праздники, но и мероприятия городского масштаба. Губернатор рекомендовал подрядчику обратить особое внимание на качество приобретаемого сценического, светового и звукового оборудования и посоветовал в этом вопросе консультироваться с Театрально-концертной дирекцией Псковской области.

Глава региона также осмотрел три спортивных зала. В самом большом из них идет подготовка к укладке специального спортивного линолеума, так называемой системы «подвижного пола». Кроме того, губернатору продемонстрировали трехуровневые перильные ограждения, которые приспособлены для детей разных возрастов.

В заключение визита Андрей Турчак поручил завершить работы по благоустройству пришкольной территории, включая стадион, до начала нового учебного года 2017 года.

Источник: Псковская Лента Новостей



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