В УМВД России по Псковской области поздравили женщин с праздником весны

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Политика
Не за то - общественник Игорь Батов об увольнении Александра Гизбрехта с ГППО «Псковпассажиравтотранс»10
Замгубернатора Псковской области Александр Кузнецов пока не готов сказать, кто может возглавить ГППО «Псковпассажиравтотранс» вместо Александра Гизбрехта8
Недвижимость
Кадастровая палата по Псковской области просит указывать в заявлениях об учете недвижимости адрес электронной почты3
Автоблоги
Спорт
Сотрудники ОСН «Зубр» вошли в состав судейской коллегии на турнире по ориенталу среди силовых структур1