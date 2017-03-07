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Александр Гизбрехт будет уволен с должности директора «Псковпассажиравтотранса» за нарушение антикоррупционного законодательства

Александр Гизбрехт будет уволен с должности директора «Псковпассажиравтотранса» за нарушение антикоррупционного законодательства

В администрации Псковской области рассмотрено представление областной прокуратуры об отстранении от занимаемой должности генерального директора государственного предприятия «Псковпассажиравтотранс» Александра Гизбрехта в связи с нарушением антикоррупционного законодательства......99



В УМВД России по Псковской области поздравили женщин с праздником весны

07.03.2017 16:12 ПЛН, Псков

Торжественные мероприятия, посвященные Международному женскому дню, прошли в УМВД России по Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, начальник управления генерал-майор полиции Юрий Инстранкин по сложившейся уже доброй традиции встретился с родственниками стражей порядка, погибших при исполнении служебного долга. Он сердечно поздравил собравшихся с праздником весны, пожелал им здоровья, счастья.

Затем на праздничном собрании целая группа женщин, представляющих различные подразделения органов внутренних дел региона, была поощрена ведомственными наградами. Ряд сотрудниц принимали поздравления в связи с присвоением очередных специальных званий.

Юрий Инстранкин в своем выступлении подчеркнул, что в органах внутренних дел области служит немало представительниц прекрасного пола. И они зарекомендовали себя исключительно ответственными, высокопрофессиональными специалистами.

Для виновниц торжества выступили самодеятельные певцы и музыканты. В концерте приняли участие творческий коллектив «Рубеж» УМВД России по Псковской области, а также гости – ребята из вокальной студии «Город детства» и вокально-инструментальный ансамбль УГИБДД.

Источник: Псковская Лента Новостей



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