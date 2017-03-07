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Районам Псковской области перечислены средства на выплату неработающим родителям пособий по уходу за ребенком

07.03.2017 16:54 ПЛН, Псков

Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области перечислило в муниципальные районы средства на выплату неработающим родителям пособий по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

Средства в размере 17 млн рублей предназначены для выплаты пособий за февраль.

Родители могут получить выплаты на «Почте России» и в отделениях «Сбербанка».

Всего в Псковской области около 3,5 тыс. получателей этого вида пособий, уточнили в областном Управлении соцзащиты населения.

Источник: Псковская Лента Новостей



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