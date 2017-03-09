Кабмин избавится от неэффективных федеральных целевых программ

Федеральные целевые программы пройдут проверку, по итогам которой неэффективные ФЦП могут быть свернуты. Инспекцией программ займутся министерство финансов и министерство экономического развития.

Проверка будет проводиться по следующим параметрам: цели, задачи, показатели и ожидаемые результаты. По итогам ревизии программа может быть либо продолжена, либо переведена в режим госпрограммы, либо объединена с другой, либо закрыта.

«Если анализ исполнения госпрограммы докажет ее неэффективность, можно будет говорить о целесообразности ее досрочного завершения либо досрочного завершения отдельных неэффективных подпрограмм», - пояснила «Известиям» официальный представитель МЭР Елена Лашкина.

Эффективные программы, напротив, могут получить дополнительное финансирование. Лашкина сообщила, что результаты проверки могут быть рассмотрены правительством в конце мая, в ходе ознакомления со сводным годовым докладом о ходе реализации и оценке эффективности госпрограмм.

Источник: Псковская Лента Новостей