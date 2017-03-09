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Кабмин избавится от неэффективных федеральных целевых программ

Кабмин избавится от неэффективных федеральных целевых программ

Федеральные целевые программы пройдут проверку, по итогам которой неэффективные ФЦП могут быть свернуты. Инспекцией программ займутся министерство финансов и министерство экономического развития. Проверка будет проводиться по следующим...



Кабмин избавится от неэффективных федеральных целевых программ

09.03.2017 08:41 ПЛН, Псков

Федеральные целевые программы пройдут проверку, по итогам которой неэффективные ФЦП могут быть свернуты. Инспекцией программ займутся министерство финансов и министерство экономического развития.

Проверка будет проводиться по следующим параметрам: цели, задачи, показатели и ожидаемые результаты. По итогам ревизии программа может быть либо продолжена, либо переведена в режим госпрограммы, либо объединена с другой, либо закрыта.

«Если анализ исполнения госпрограммы докажет ее неэффективность, можно будет говорить о целесообразности ее досрочного завершения либо досрочного завершения отдельных неэффективных подпрограмм», - пояснила «Известиям» официальный представитель МЭР Елена Лашкина.

Эффективные программы, напротив, могут получить дополнительное финансирование. Лашкина сообщила, что результаты проверки могут быть рассмотрены правительством в конце мая, в ходе ознакомления со сводным годовым докладом о ходе реализации и оценке эффективности госпрограмм.

Источник: Псковская Лента Новостей



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