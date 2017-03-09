Кабмин избавится от неэффективных федеральных целевых программ

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Кадастровая палата по Псковской области просит указывать в заявлениях об учете недвижимости адрес электронной почты3
|Александр Донецкий. Словарный Запас (другие записи автора)
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Скобарь-видеоВ ноябре меня пригласили на концерт псковской группы «Drift». В переводе с английского буквально - «занос». Я сходил. Концерт произвел на меня обескураживающее, обжигающее впечатление. Сейчас объясню, почему. Попасть в клуб, где был объявлен концерт, оказалось непростой задачей. Раздолбанная темная улица у вокзала вела в жуткие грязные тупики. Настоящий, аутентичный Псков!...
Федеральные целевые программы пройдут проверку, по итогам которой неэффективные ФЦП могут быть свернуты. Инспекцией программ займутся министерство финансов и министерство экономического развития.
Проверка будет проводиться по следующим параметрам: цели, задачи, показатели и ожидаемые результаты. По итогам ревизии программа может быть либо продолжена, либо переведена в режим госпрограммы, либо объединена с другой, либо закрыта.
«Если анализ исполнения госпрограммы докажет ее неэффективность, можно будет говорить о целесообразности ее досрочного завершения либо досрочного завершения отдельных неэффективных подпрограмм», - пояснила «Известиям» официальный представитель МЭР Елена Лашкина.
Эффективные программы, напротив, могут получить дополнительное финансирование. Лашкина сообщила, что результаты проверки могут быть рассмотрены правительством в конце мая, в ходе ознакомления со сводным годовым докладом о ходе реализации и оценке эффективности госпрограмм.
Источник: Псковская Лента Новостей