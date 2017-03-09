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За детей-студентов повышается фиксированная выплата к страховой пенсии по старости и инвалидности

09.03.2017 08:57 ПЛН, Псков

За детей-студентов повышается фиксированная выплата к страховой пенсии по старости и инвалидности, сообщили Псковской Ленте Новостей в УПФР России по Пскову и Псковскому району. Получать повышенную пенсию могут оба родителя при условии, что возраст студентов должен быть не старше 23 лет.

Для установления повышенной фиксированной выплаты при назначении пенсии необходимо представить свидетельство о рождении ребенка. На детей старше 18-ти лет дополнительно представляются справки, подтверждающие их обучение и факт иждивения. Право на получение повышенного фиксированного размера страховой пенсии имеют также родители студентов, находящихся в академическом отпуске (кроме отпуска, предоставленного в связи с призывом в армию).

В случае представления документов о наличии иждивенцев уже после установления пенсии производится перерасчет размера фиксированной выплаты к страховой пенсии с 1 числа месяца, следующего за месяцем обращения с заявлением и необходимыми документами.

При отчислении студента или его переводе на иную форму обучения во избежание переплат необходимо в течение трех дней уведомить об этом территориальный орган Пенсионного фонда по месту нахождения пенсионного дела.

Источник: Псковская Лента Новостей



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