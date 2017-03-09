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Превращение пенсии в пособие для бедных пообещал ректор РАНХиГС

09.03.2017 08:51 ПЛН, Псков

Ректор Российской академии госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС), эксперт Центра стратегических разработок Владимир Мау дал интервью «Известиям». Одной из основных тем беседы стало возможное превращение пенсии в пособие для неимущих. По мнению Мау, такая метаморфоза станет реальностью уже через 20 лет, так как в основном люди сами будут заботиться о своих пенсионных накоплениях.

«Я не знаю ни одного человека среднего возраста, не говоря уже о молодежи, который в своей жизненной стратегии рассчитывает жить только (или преимущественно) на государственную пенсию. Наверное, через поколение сложится ситуация, когда пенсия будет возрастным пособием по бедности и инвалидности. То есть она приобретет адресный характер. И на нее можно будет нормально жить», - заявил ректор академии.

В целом же благополучие пенсионером напрямую зависит от благосостояния общества, отметил Мау. Приводя в пример высокий уровень пенсий в странах Скандинавии, он напомнил, что это стало возможным благодаря высоким налогам. Мау считает, что если быть ребенком или пожилым в Швеции или Норвегии хорошо, то молодежи приходится туго из-за высоких налогов.

Повышение пенсионного возраста Мау считает одной из возможных стратегий пенсионной реформы, но предложил задуматься, какую цель она преследует. Ученый убежден, что изменения должны вести к повышению уровня пенсии получающих ее, но правом на это должны обладать действительно нуждающиеся.

«Но все-таки надо определиться, чего мы хотим от этой системы. Наверное, прежде всего - чтобы пенсия была достойной, то есть коэффициент замещения был достаточно высоким», - подчеркнул ректор.

Повышение пенсионного возраста Мау считает справедливым именно потому, что оно сделает возможным концентрацию денег в интересах тех, кто больше всего в них нуждается.

Источник: Псковская Лента Новостей



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