Превращение пенсии в пособие для бедных пообещал ректор РАНХиГС

Ректор Российской академии госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС), эксперт Центра стратегических разработок Владимир Мау дал интервью «Известиям». Одной из основных тем беседы стало возможное превращение пенсии в пособие для неимущих. По мнению Мау, такая метаморфоза станет реальностью уже через 20 лет, так как в основном люди сами будут заботиться о своих пенсионных накоплениях.

«Я не знаю ни одного человека среднего возраста, не говоря уже о молодежи, который в своей жизненной стратегии рассчитывает жить только (или преимущественно) на государственную пенсию. Наверное, через поколение сложится ситуация, когда пенсия будет возрастным пособием по бедности и инвалидности. То есть она приобретет адресный характер. И на нее можно будет нормально жить», - заявил ректор академии.

В целом же благополучие пенсионером напрямую зависит от благосостояния общества, отметил Мау. Приводя в пример высокий уровень пенсий в странах Скандинавии, он напомнил, что это стало возможным благодаря высоким налогам. Мау считает, что если быть ребенком или пожилым в Швеции или Норвегии хорошо, то молодежи приходится туго из-за высоких налогов.

Повышение пенсионного возраста Мау считает одной из возможных стратегий пенсионной реформы, но предложил задуматься, какую цель она преследует. Ученый убежден, что изменения должны вести к повышению уровня пенсии получающих ее, но правом на это должны обладать действительно нуждающиеся.

«Но все-таки надо определиться, чего мы хотим от этой системы. Наверное, прежде всего - чтобы пенсия была достойной, то есть коэффициент замещения был достаточно высоким», - подчеркнул ректор.

Повышение пенсионного возраста Мау считает справедливым именно потому, что оно сделает возможным концентрацию денег в интересах тех, кто больше всего в них нуждается.

Источник: Псковская Лента Новостей