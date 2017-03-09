Система госзакупок перейдет под контроль Минфина

Минэкономразвития передаст регулирование всей контрактной системы Минфину. С проектом соответствующего постановления правительства ознакомились «Известия».

«Проект постановления может быть принят до 1 апреля. А вот перевод штатных сотрудников, передача техники и выпуск других сопутствующих нормативно-правовых актов могут тянуться несколько месяцев», - заявил источник «Известий».

В Минфине уже разрабатывают план действий по осуществлению новых функций ведомства. При этом в дорожной карте уже есть пункты о подготовке поправок в законы и решения организационных вопросов. Один из основных станет кадровый вопрос - кто из чиновников, отвечавших за госзакупки и контрактную систему перейдет из Минэкономразвиятия в Минфин и кто в ведомстве Антона Силуанова будет курировать новые функции.

Необходимость передачи госзакупок в Минфин назрела после того, как была создана Единая информационная система (ЕИС) в 2016 году и за проверку заказов взялось Казначейство. Проверка проходила в ручном режиме, что приводило к задержкам с размещением документации и правительство решило передать ЕИС Минфину, который курирует Казначейство.

Источник: Псковская Лента Новостей