Сегодня: Четверг, 09 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» Будет ли светло на дорогах? Сплошные праздники Беспрецедентная акция в ЖК «Видный» Участки на берегу реки Великой Индексация зарплат бюджетников: готовность номер… Форум предпринимателей Лучшая интерьерная печать в Пскове Александр Козловский
Кабмин избавится от неэффективных федеральных целевых программ

Кабмин избавится от неэффективных федеральных целевых программ

Федеральные целевые программы пройдут проверку, по итогам которой неэффективные ФЦП могут быть свернуты. Инспекцией программ займутся министерство финансов и министерство экономического развития. Проверка будет проводиться по следующим...



Система госзакупок перейдет под контроль Минфина

09.03.2017 09:03 ПЛН, Псков

Минэкономразвития передаст регулирование всей контрактной системы Минфину. С проектом соответствующего постановления правительства ознакомились «Известия».

«Проект постановления может быть принят до 1 апреля. А вот перевод штатных сотрудников, передача техники и выпуск других сопутствующих нормативно-правовых актов могут тянуться несколько месяцев», - заявил источник «Известий».

В Минфине уже разрабатывают план действий по осуществлению новых функций ведомства. При этом в дорожной карте уже есть пункты о подготовке поправок в законы и решения организационных вопросов. Один из основных станет кадровый вопрос - кто из чиновников, отвечавших за госзакупки и контрактную систему перейдет из Минэкономразвиятия в Минфин и кто в ведомстве Антона Силуанова будет курировать новые функции.

Необходимость передачи госзакупок в Минфин назрела после того, как была создана Единая информационная система (ЕИС) в 2016 году и за проверку заказов взялось Казначейство. Проверка проходила в ручном режиме, что приводило к задержкам с размещением документации и правительство решило передать ЕИС Минфину, который курирует Казначейство.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 1 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Надо ли ужесточать наказание за нарушение псковичами правил содержания собак?













Loading...


Голосование

Надо ли ужесточать наказание за нарушение псковичами правил содержания собак?













Календарь

«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31