Профессиональные стандарты для преподавателей физической культуры обсудят сегодня в пресс-центре Псковской Ленты Новостей

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Кадастровая палата по Псковской области просит указывать в заявлениях об учете недвижимости адрес электронной почты3
|Александр Донецкий. Словарный Запас (другие записи автора)
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Скобарь-видеоВ ноябре меня пригласили на концерт псковской группы «Drift». В переводе с английского буквально - «занос». Я сходил. Концерт произвел на меня обескураживающее, обжигающее впечатление. Сейчас объясню, почему. Попасть в клуб, где был объявлен концерт, оказалось непростой задачей. Раздолбанная темная улица у вокзала вела в жуткие грязные тупики. Настоящий, аутентичный Псков!...
Пресс-конференция на тему «Внедрение профессиональных стандартов в области физической культуры и спорта» состоится в четверг, 9 марта в 11.00 в пресс-центре Псковской Ленты Новостей.
Участники пресс-конференции:
Начало в 11.00
Место проведения: пресс-центр ПЛН. Псков, улица Петровская, 51. Седьмой этаж. Кабинет №705.
Аккредитация в редакции «Псковской Ленты Новостей» по телефону 72-22-07.
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Источник: Псковская Лента Новостей