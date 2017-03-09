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Профессиональные стандарты для преподавателей физической культуры обсудят сегодня в пресс-центре Псковской Ленты Новостей

09.03.2017 09:19 ПЛН, Псков

Пресс-конференция на тему «Внедрение профессиональных стандартов в области физической культуры и спорта» состоится в четверг, 9 марта в 11.00  в пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

Участники пресс-конференции:

  • директор Института непрерывного образования ПсковГУ Андриянова Инна Валерьевна
  • заведующий межфакультетской кафедрой физической культуры ПсковГУ Никитин Алексей Валентинович
  • заместитель председателя государственного комитета по физической культуре и спорту Псковской области Орлов Алексей Викторович
  • директор центра спортивной подготовки Сидоров Андрей Борисович
  • председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации г.Пскова Гаврилов Александр Николаевич
  • директор государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный физкультурный центр «Дельфин» Псковской области Агафонов Николай Михайлович

Начало в 11.00

Место проведения: пресс-центр ПЛН. Псков, улица Петровская, 51. Седьмой  этаж. Кабинет №705.

Аккредитация в редакции «Псковской Ленты Новостей» по телефону 72-22-07.

Читатели могут оставить свои вопросы на форуме под этим сообщением.

Источник: Псковская Лента Новостей



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