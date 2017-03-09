Россияне проверят свои знания на всероссийской контрольной по математике

11 марта Яндекс проведет ежегодную всероссийскую контрольную по математике «Что и требовалось доказать», где все желающие смогут проверить свои знания, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Яндекса.

Контрольная ЧТД состоит из десяти несложных задач, для решения которых достаточно базовых знаний из школьной программы. Проверить себя можно онлайн или за партой - проект принимают двадцать один вуз в шестнадцати городах России. На сайте задачи будут доступны в течение суток начиная с полудня по московскому времени. Приступить к решению можно, когда захочется, но на выполнение даётся один час. А пока можно потренироваться и попробовать решить тестовый вариант контрольной.

Первую контрольную «Что и требовалось доказать», которая состоялась в 2015 году, написали 12,6 тысячи человек, а в прошлом году участников было уже в два раза больше. Со второй контрольной справились примерно 60% участников: на тройку её решили 27,9%, на четвёрку - 18,9%, 13,4% получили пятёрку. Среди российских городов-миллионников лучший результат в 2016 году показал Нижний Новгород - там оказалось больше всего отличников.

Источник: Псковская Лента Новостей