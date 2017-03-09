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Новый вид мошенничества появился в Пскове

09.03.2017 09:29 ПЛН, Псков

В Пскове появился новый вид мошенничества - некая городская вентиляционная служба обязывает граждан записаться на проведение технических работ по прочистке системы общедомовой вентиляции в жилых помещениях дома.
 
В редакцию Псковской Ленты Новостей обратился пскович, который сообщил, что вечером 8 марта на подъездах домов появились странные объявления следующего содержания:
 
 
В пресс-службе муниципального образования «Город Псков» ПЛН пояснили, что никакой городской вентиляционной службы в Пскове нет.
 
При вызове этого номера срабатывает автоответчик, в сообщении которого подробно рассказывается о способе прочистки вентиляции и о том, что гражданам нужно приготовить мешки для мусора и 990 рублей за произведение работ. Причем служба называется не городской вентиляционной, а коммунальной вентиляционной.

Источник: Псковская Лента Новостей



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